«ТКС Холдинг» утвердил дивполитику с выплатами 30% от чистой прибыли

Группа «ТКС Холдинг» утвердила новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Цель компании — объявлять дивиденды по результатам каждого квартала. Об этом компания сообщила в пресс-релизе, посвященном отчетности по МСФО за второй квартал и за первое полугодие 2024 года.
В последний раз TCS Group выплачивала дивиденды в 2021 году по итогам четвертого квартала 2020 года. Тогда же компания объявила о временной приостановке выплат дивидендов, объяснив этот шаг планами на международную экспансию и возможные сделки M&A. После начала военной операции на Украине вернуться к выплатам компании помешали технические сложности. В мае 2024 года председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк допустил возможность возврата компании к выплатам дивидендов.
Что показала отчетность за второй квартал текущего года:
- общая выручка выросла на 72%, составив ₽193,4 млрд, по сравнению с ₽112,3 млрд за второй квартал 2023 года;
- чистая прибыль выросла на 15%, составив ₽23,5 млрд, по сравнению с ₽20,4 млрд за второй квартал прошлого года;
- количество клиентов выросло на 8,7 млн (+24%), составив 44 млн чел.
- рентабельность капитала за указанный период составила 32,7% против 35,5% в том же периоде 2023 года.
По словам главы группы Станислава Близнюка, несмотря ужесточение регулирования Банком России рынка кредитования, компания сохраняет прогноз по росту чистой прибыли на год больше 30%.
Акции «ТКС Холдинга» (TCSG) отреагировали на новость ростом. На 10:30 мск котировки выросли на 1,26%, до ₽2648,5. Однако вскоре рост замедлился — по состоянию на 10:34 мск бумаги компании торговались на уровне ₽2634 за бумагу (+0,7%).
Ранее аналитики банка ПСБ предположили, что компания сохранит высокую эффективность и увеличит чистую прибыль в нынешнем году на 38−40%.
«До конца третьего квартала холдинг может усилить позиции на рынках корпоративного кредитования, в первую очередь МСП, благодаря сделке по приобретению Росбанка. Также могут появиться основания для возврата компании к выплате дивидендов», — отмечали эксперты.
15 августа «ТКС Холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка, теперь ему принадлежит 99,4% всех акций кредитного учреждения, следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
О планах объединения кредитных организаций в одну группу стало известно в марте 2024 года. Топ-менеджмент Т-банка тогда заявлял, что оба игрока сохранят банковские лицензии.
В целом бумаги «ТКС Холдинга» вместе со всем рынком чувствуют себя слабо, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Настораживающей является неспособность котировок закрепиться выше сопротивления ₽2655: стабилизация выше позволила бы рассчитывать на движение к ₽2700, а далее — к ₽2775 и выше с перспективой слома основного медвежьего тренда. Ниже ₽2600 можно говорить о рисках обновления годового минимума и движения к ₽2500», — проанализировала эксперт.
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