Сюрприз от Банка России: ждать ли россиянам ставку в 20%

В марте 2020 года ЦБ РФ впервые повысил ключевую ставку до 20%, чтобы сдержать рост цен и обвал рубля. Сейчас ставка составляет 18%, но она может подняться на новую запредельную высоту. По словам Алексея Заботкина, это произойдет, если регулятор в предстоящие месяцы усомнится в постепенном замедлении роста цен до 4% в 2025 году. Он также назвал другие причины возможного повышения ставки — падение экспорта, импорта.