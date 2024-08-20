Сюрприз от Банка России: ждать ли россиянам ставку в 20%

В марте 2020 года ЦБ РФ впервые повысил ключевую ставку до 20%, чтобы сдержать рост цен и обвал рубля. Сейчас ставка составляет 18%, но она может подняться на новую запредельную высоту. По словам Алексея Заботкина, это произойдет, если регулятор в предстоящие месяцы усомнится в постепенном замедлении роста цен до 4% в 2025 году. Он также назвал другие причины возможного повышения ставки — падение экспорта, импорта.
Согласно статистике, цены в России растут непрерывно каждый месяц. По последним данным Росстата, годовая инфляция в июле ускорилась до 9,13% с 8,59% в июне, с 8,30% в мае, с 7,84% в апреле после, 7,72% в марте, 7,69% в феврале, 7,44% в январе и 7,42% по итогам декабря 2023 года.
Поэтому действия регулятора в борьбе с ростом цен становятся всё более жесткими. На последнем заседании 26 июля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 16% до 18% годовых. Следующее заседание регулятора по ставке запланировано на 13 сентября.
К новому рекорду
Часть экономистов не сомневается в решительности регулятора.
«Мы в базовом сценарии ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях — 13 сентября или опорном заседании 25 октября — снова повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 20%. Оцениваем вероятность этого сценария в 80%», — сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Он отметил, что ЦБ, возможно, сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно на полгода — до середины 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться до 4%.
Сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки пока остается «рабочим вариантом», рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «В частности, июльский базовый прогноз ЦБ со средней ключевой ставкой с 29 июля до конца года 18−19,4% предполагает, что в лучшем случае ставка сохранится на уровне 18% до конца года, а в худшем может быть повышена до 20% уже на следующем заседании в сентябре», — пояснила она.
В УК «Первая» ожидают снижение инфляция к концу 2024 года до 7%, в 2025 году — до около 4−4,5%.
«Считаем, что в сентябре ставку могут повысить до 20% — этот уровень следует из новых ориентиров Банка России. Денежно-кредитную политику могут смягчить в феврале-марте 2025 года. Ориентир по ставке на конец 2025 года — 13%», — прогнозируют в компании.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что сейчас рано судить о вероятности повышения ключевой ставки до 20%. К 13 сентября, когда регулятор будет принимать решение о размере ставки, ситуация с ценами может измениться. Кроме этого, влияние повышения ставки проявляется примерно через несколько месяцев, и достаточно будет ставки в 18%, чтобы замедлить инфляцию.
Управляющий директор инвесткомпании «РИКОМ траст» Дмитрий Целищев также не ожидает роста ставки до 20%. «На среднесрочной перспективе мы не ожидаем повышения ключевой ставки до 20%», — отметил он. Эксперт объяснил это тем, что экономика проходит этап «перегрева» и уровень официальной инфляции стремится к прогнозам регулятора.
«С другой, мы видим спокойствие рынка по ставкам денежного рынка (РЕПО) и уровней цен в длинных облигациях федерального займа (ОФЗ)», — пояснил Дмитрий Целищев. Но он предупредил, что ситуация на рынке достаточно волатильная и в начале следующего года ЦБ может пересмотреть свои прогнозы, не исключая при этом возможность повышения ставки.
По мнению главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, ситуация с инфляцией должна улучшиться во втором полугодии.
«Тем не менее, проблемы с платежами за импорт несут риски внезапных проблем с инфляцией, что окажется сюрпризом для ЦБ и рынка. ЦБ уже на прошлом заседании оставил себе поле для маневра до конца года, поэтому его действия не удивят рынок», — предупредил он.
В УК «Ингосстрах-Инвестиции» не ожидают сокращения экспорта до конца года (это может снизить курс рубля и ускорить рост цен — ред.), но такой риск существует в более отдаленной перспективе — второй половине 2025 года. «Поэтому следующий год может оказаться тоже нелегким для экономики», — предупредил Антон Прокудин.
Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что Банк России не будет принимать действий до октября. «Инфляция начинает замедляться. Эффект от повышения ставки еще не реализовался и динамика инфляции сейчас формируется под действием сезонных факторов, в результате ранее принятых мер, ограничивающих спрос», — пояснил он.
Потенциальный рост ставки может быть обусловлен высокими расходами бюджета, параметры которого будут известны в сентябре. В этом случае рост заработных плат, скорее всего, будет складываться выше траектории, приемлемой для достижения цели по инфляции в 2025 году. «Если такой сценарий будет иметь место, то Банк России может повысить ставку в октябре, сформировав тем самым дополнительную жесткость денежно-кредитной политике (ДКП) на 2025 год», — пояснил экономист.
Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко пока разговоры о повышении ставки пока преждевременны, так как нет чёткой динамики по инфляции.
«Но от ЦБ сейчас можно ждать действий, которые могут не совпадать с мнением экспертов», — предупредил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Иван Белов