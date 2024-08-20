«Сбер» возобновит с 21 августа выдачи кредитов по программе «Ипотека для IT»

31 июля правительство РФ анонсировало продление льготной ипотечной программы для IT-специалистов до 2030 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко говорил, что ключевой целью обновленной программы является развитие IT-отрасли в регионах. Поэтому взять кредит на улучшение жилищных условий смогут специалисты, работающие вне Москвы и Санкт-Петербурга. Власти ожидают, что получить кредит на новых условиях смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов.