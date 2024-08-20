Российский рынок не может присоединиться к оптимизму за рубежом

В начале торгового дня российский фондовый рынок вряд ли найдет поводы для возвращения к повышению и может продолжить обновление годовых минимумов на фоне более низких цен на нефть и перспективы сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать квартальных результатов ТКС Холдинга, который является одним из претендентов на выплату дивидендов по итогам 2024 года, но пока что чувствует себя слабо вместе со всем рынком. За рубежом, тем временем, сохраняется оптимизм на надеждах скорого снижения процентных ставок ФРС, которые подталкивают к новым максимумам в том числе цены на золото.