Российский рынок не может присоединиться к оптимизму за рубежом

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,85% и 2,5% соответственно, обновив минимумы года. Рублевый индикатор опустился до самого низкого значения с июля 2023 года, пробив вниз отметку 2800 пунктов. Долларовый РТС достиг минимума с октября 2023 года, стабилизировавшись ниже 1000 пунктов. Индексы приостановили снижение у поддержек 2765 пунктов и 975 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,10 ₽ вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,13 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 89,54 ₽ и 98,93 ₽ соответственно (против 88,90 ₽ и 97,84 ₽ днем ранее).
В начале торгового дня российский фондовый рынок вряд ли найдет поводы для возвращения к повышению и может продолжить обновление годовых минимумов на фоне более низких цен на нефть и перспективы сохранения жестких монетарных условий в РФ в ближайшие месяцы. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать квартальных результатов ТКС Холдинга, который является одним из претендентов на выплату дивидендов по итогам 2024 года, но пока что чувствует себя слабо вместе со всем рынком. За рубежом, тем временем, сохраняется оптимизм на надеждах скорого снижения процентных ставок ФРС, которые подталкивают к новым максимумам в том числе цены на золото.
События дня:
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- финансовые результаты ТКС Холдинга за 2-й кв 2024 г по МСФО
- квартальные результаты Lowe’s
- Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом
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