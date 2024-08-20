Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Около 50% россиян сочли достойной зарплату в размере 100−200 тыс. руб., следует из опроса финансового маркетплейса «Сравни» (есть у РБК).
Такую сумму выбрали 48% опрошенных. Еще 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тыс. руб., а 18% — менее 100 тыс. руб.
Помимо этого 69% респондентов отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 80% опрошенных сообщили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.
О готовности заново учиться или же пройти повышение квалификации, чтобы получать более высокую зарплату, заявили 81% россиян. При этом большинство опрошенных (60%) не хотели бы значительно тратиться на учебу: допустимые расходы они оценили в сумму не более 50 тыс. руб. Еще 20% респондентов отметили, что могут израсходовать на эти цели 50−100 тыс. руб., 9% — более 500 тыс., 8% — 100−200 тыс., а 3% — 200−500 тыс. руб.
Опрос «Сравни» проводился методом онлайн-панели среди 1370 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru (участвовали 1032 соискателя из России), самая высокооплачиваемая профессия в истекшем первом полугодии была DevOps-инженер (медиана предлагаемых зарплат — 248,1 тыс. руб.). На втором месте — Data Scientist (в среднем 240 тыс. руб.), на третьем — системный аналитик (180,8 тыс. руб.).
В начале августа hh.ru назвал самые низкооплачиваемые профессии. В это число вошли дворники (32 тыс. руб. в месяц), уборщики (37 тыс. руб.), воспитатели и няни (40 тыс. руб.), а также учителя (42 тыс. руб.). По данным сервиса, такие зарплаты ниже среднего уровня по стране: медиана составляет 70−75 тыс. руб.