Россияне назвали достойный размер оплаты труда

О готовности заново учиться или же пройти повышение квалификации, чтобы получать более высокую зарплату, заявили 81% россиян. При этом большинство опрошенных (60%) не хотели бы значительно тратиться на учебу: допустимые расходы они оценили в сумму не более 50 тыс. руб. Еще 20% респондентов отметили, что могут израсходовать на эти цели 50−100 тыс. руб., 9% — более 500 тыс., 8% — 100−200 тыс., а 3% — 200−500 тыс. руб.