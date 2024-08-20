Россиян предупредили о резком подорожании каршеринга из-за утильсбора

11 августа группа подростков смогла арендовать автомобиль Nissan по чужому аккаунту, принадлежащему 27-летней женщине. Сидевший за рулем 15-летний мальчик разогнал Nissan Qashqai до 145 км/ч, после чего не справился с управлением и врезался в дом. Одному из несовершеннолетних пассажиров выжить не удалось, трое госпитализированы. Подросток-водитель сбежал с места ДТП, а затем оказался у врачей с травмами и был задержан.