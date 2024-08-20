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Россиян научили, как вернуть деньги за сорванное по вине турфирмы путешествие

Прежде всего необходим направить турфирме претензию на возврат денежных средств, говорит адвокат Виктория Шабанова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперт в беседе с NEWS.ru также отметила, что можно обратиться к ассоциациям и организациям, членом которых является туроператор, или в Роспотребнадзор. Если эти шаги не сработали, следует обратиться в суд.

По словам Шабановой, судебное разбирательство поможет взыскать с турфирмы крупную сумму денег, включая деньги за моральный ущерб и штраф за невыполнение претензии.

«Очень важно всегда фиксировать все оплаты по договорам чеками или скринами переводов, хранить переписку с оператором, а лучше всего заключать договор с турфирмой», — подчеркнула адвокат.

Она также посоветовала узнать отзывы и поговорить с другими клиентами компании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».