Россиян научили, как вернуть деньги за сорванное по вине турфирмы путешествие

Эксперт в беседе с NEWS.ru также отметила, что можно обратиться к ассоциациям и организациям, членом которых является туроператор, или в Роспотребнадзор. Если эти шаги не сработали, следует обратиться в суд.
По словам Шабановой, судебное разбирательство поможет взыскать с турфирмы крупную сумму денег, включая деньги за моральный ущерб и штраф за невыполнение претензии.
«Очень важно всегда фиксировать все оплаты по договорам чеками или скринами переводов, хранить переписку с оператором, а лучше всего заключать договор с турфирмой», — подчеркнула адвокат.
Она также посоветовала узнать отзывы и поговорить с другими клиентами компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».