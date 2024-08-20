Россия увеличила импорт трубопроводного газа в Китай на 19%

По итогам 2023 года сообщалось о росте поставок в Китай по «Силе Сибири» до 22,7 млрд куб. м. За тот же год поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в КНР выросли на 23%, до 8 млн тонн, однако за первое полугодие 2024 года объемы поставок СПГ снизились на 9,24%. Заместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников заявил в июле 2024 года о планах нарастить поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» до 38 млрд куб. м.