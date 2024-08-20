Россия увеличила импорт трубопроводного газа в Китай на 19%

Импорт газа за июль 2024 года сократился по сравнению с июнем на 2,5%: за месяц Китай закупил газа у России на $718 млн против $735,9 млн в июне.
Китай получает трубопроводный газ из России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Сейчас Россия занимает второе место по объему поставок трубопроводного газа в КНР. Лидером остается Туркмения, экспортирующая газ на сумму $5,67 млрд.
По итогам 2023 года сообщалось о росте поставок в Китай по «Силе Сибири» до 22,7 млрд куб. м. За тот же год поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в КНР выросли на 23%, до 8 млн тонн, однако за первое полугодие 2024 года объемы поставок СПГ снизились на 9,24%. Заместитель главы Минэнерго Сергей Мочальников заявил в июле 2024 года о планах нарастить поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» до 38 млрд куб. м.
О том, как планируют организовать поставки топлива по дальневосточному маршруту, читайте в материале «Ъ»: «Китаю усилят газовый поток».