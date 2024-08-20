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Предположения населения о росте цен вышли на максимум этого года

Зарегистрированное Банком России новое повышение инфляционных ожиданий населения на фоне заметного снижения доли респондентов, располагающих сбережениями, может стать для регулятора очередным аргументом для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Впрочем, на имеющихся пока данных заявлять о предопределенности нового повышения ключевой ставки в сентябре аналитики не берутся.

Источник: РИА "Новости"

Банк России на основе новых опросов населения Фондом общественного мнения, проведенных с 1 по 13 августа, фиксирует очередное увеличение инфляционных ожиданий. Показатель ожидаемой респондентами через год медианной инфляции вырос до 12,9% с 12,4% в июле. Это максимальная оценка с декабря 2023 года. Наблюдаемая населением инфляция выросла до 15% (это максимум с февраля 2024 года) с 14,2%.

Опросы также фиксируют заметное и нетипичное для августа снижение доли населения со сбережениями до 34% — это минимум с марта 2022 года.

«Это хорошая иллюстрация продолжающегося потребительского бума, подогреваемого высокими инфляционными ожиданиями: люди стремятся приобретать товары здесь и сейчас, опасаясь, что они станут существенно дороже», — полагают аналитики Telegram-канала MMI.

Экономист Дмитрий Полевой считает парадоксальным, что у респондентов без сбережений и инфляционные ожидания, и наблюдаемая инфляция снизились (но остаются при этом высокими). Рост этих показателей наблюдается только у респондентов, располагающих сбережениями (обычно происходит наоборот, см. график). «Структурно различия в реакции групп сохраняются, но для ЦБ важна динамика, и здесь пока без разворота. Возможно, помимо тарифов и сообщений в СМИ о скором росте цен на отдельные товары (см. “Ъ” от 16 августа), это реакция на волатильность курса, массовые проблемы с импортом, ожидания повышения утильсбора и общую неопределенность», — говорит эксперт. Александр Исаков из Bloomberg Economics, в свою очередь, «не очень видит разницу в том, насколько согласованы ожидания тех, у кого есть и у кого нет сбережений».

Напомним, прогноз ЦБ допускает размер ключевой ставки до конца года в диапазоне от 18% (текущий уровень) до 20%.

Новые оценки инфляционных ожиданий населения в сочетании с ценовыми прогнозами компаний (см. «Ъ» от 19 августа) добавляют регулятору аргументов для нового повышения ставки. «Ненормально высокие инфляционные ожидания — очередное напоминание, что жесткая денежно-кредитная политика и высокие ставки с нами надолго», — считают авторы Telegram-канала MMI.

«С июльского заседания ЦБ денежно-кредитные условия ужесточались (в частности, доступность кредитов.— “Ъ”), и в августе, вероятно, это продолжится», — говорит Дмитрий Полевой, отмечая, впрочем, что ужесточение политики ЦБ — необходимое, но не достаточное условие для замедления инфляции, поскольку важно влиять как на спрос, так и на предложение, а последнее регулятору фактически недоступно. Нейтральные цифры по инфляции и рост инфляционных ожиданий повышают вероятность дальнейшего роста ставки, хотя ЦБ может учитывать и продолжающееся ужесточение денежно-кредитных условий, говорит экономист. Он, впрочем, отмечает, что однозначно заявлять о предопределенности повышения ставки в сентябре сейчас нельзя.