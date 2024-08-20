Предположения населения о росте цен вышли на максимум этого года

Банк России на основе новых опросов населения Фондом общественного мнения, проведенных с 1 по 13 августа, фиксирует очередное увеличение инфляционных ожиданий. Показатель ожидаемой респондентами через год медианной инфляции вырос до 12,9% с 12,4% в июле. Это максимальная оценка с декабря 2023 года. Наблюдаемая населением инфляция выросла до 15% (это максимум с февраля 2024 года) с 14,2%.
Опросы также фиксируют заметное и нетипичное для августа снижение доли населения со сбережениями до 34% — это минимум с марта 2022 года.
«Это хорошая иллюстрация продолжающегося потребительского бума, подогреваемого высокими инфляционными ожиданиями: люди стремятся приобретать товары здесь и сейчас, опасаясь, что они станут существенно дороже», — полагают аналитики Telegram-канала MMI.
Экономист Дмитрий Полевой считает парадоксальным, что у респондентов без сбережений и инфляционные ожидания, и наблюдаемая инфляция снизились (но остаются при этом высокими). Рост этих показателей наблюдается только у респондентов, располагающих сбережениями (обычно происходит наоборот, см. график). «Структурно различия в реакции групп сохраняются, но для ЦБ важна динамика, и здесь пока без разворота. Возможно, помимо тарифов и сообщений в СМИ о скором росте цен на отдельные товары (см. “Ъ” от 16 августа), это реакция на волатильность курса, массовые проблемы с импортом, ожидания повышения утильсбора и общую неопределенность», — говорит эксперт. Александр Исаков из Bloomberg Economics, в свою очередь, «не очень видит разницу в том, насколько согласованы ожидания тех, у кого есть и у кого нет сбережений».
Напомним, прогноз ЦБ допускает размер ключевой ставки до конца года в диапазоне от 18% (текущий уровень) до 20%.
Новые оценки инфляционных ожиданий населения в сочетании с ценовыми прогнозами компаний (см. «Ъ» от 19 августа) добавляют регулятору аргументов для нового повышения ставки. «Ненормально высокие инфляционные ожидания — очередное напоминание, что жесткая денежно-кредитная политика и высокие ставки с нами надолго», — считают авторы Telegram-канала MMI.
«С июльского заседания ЦБ денежно-кредитные условия ужесточались (в частности, доступность кредитов.— “Ъ”), и в августе, вероятно, это продолжится», — говорит Дмитрий Полевой, отмечая, впрочем, что ужесточение политики ЦБ — необходимое, но не достаточное условие для замедления инфляции, поскольку важно влиять как на спрос, так и на предложение, а последнее регулятору фактически недоступно. Нейтральные цифры по инфляции и рост инфляционных ожиданий повышают вероятность дальнейшего роста ставки, хотя ЦБ может учитывать и продолжающееся ужесточение денежно-кредитных условий, говорит экономист. Он, впрочем, отмечает, что однозначно заявлять о предопределенности повышения ставки в сентябре сейчас нельзя.