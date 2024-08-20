Предположения населения о росте цен вышли на максимум этого года

Экономист Дмитрий Полевой считает парадоксальным, что у респондентов без сбережений и инфляционные ожидания, и наблюдаемая инфляция снизились (но остаются при этом высокими). Рост этих показателей наблюдается только у респондентов, располагающих сбережениями (обычно происходит наоборот, см. график). «Структурно различия в реакции групп сохраняются, но для ЦБ важна динамика, и здесь пока без разворота. Возможно, помимо тарифов и сообщений в СМИ о скором росте цен на отдельные товары (см. “Ъ” от 16 августа), это реакция на волатильность курса, массовые проблемы с импортом, ожидания повышения утильсбора и общую неопределенность», — говорит эксперт. Александр Исаков из Bloomberg Economics, в свою очередь, «не очень видит разницу в том, насколько согласованы ожидания тех, у кого есть и у кого нет сбережений».