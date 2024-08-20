Поставки российской нефти в Китай упали

Ранее в Главном таможенном управлении азиатской страны сообщили о снижении поставок еще одного вида российских энергоресурсов. Так, по итогам июля экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в КНР сократился на 6 процентов год к году и упал до отметки в 4,19 миллиона тонн. В денежном выражении показатель снизился на 18 процентов, до 2,44 миллиарда долларов.