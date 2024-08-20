Падение цен на железную руду сделало горнодобывающие компании беднее на $100 млрд

С начала года цены на железную руду упали более чем на треть, что привело к снижению рыночной капитализации крупнейших горнодобывающих компаний — BHP, Rio Tinto, Vale и Fortescue — на $100 млрд. Цена на железную руду для поставки в Циндао снизилась до $92.2 за тонну, самого низкого уровня с ноября 2022 года.
Директор по исследованиям в Commonwealth Bank Вивек Дхар заявил, что рынки обеспокоены возможностью удержания цены ниже $100 за тонну в ближайшем будущем. Председатель Baowu Steel Ху Ванмин предупредил о кризисе в сталелитейной отрасли, предполагая, что новый спад будет тяжелее предыдущих.
Снижение цен на железную руду усугубило положение крупных добывающих компаний, также пострадавших от падения цен на медь. Аналитики считают, что горнодобывающие группы будут сдерживать поставки, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен. Тем не менее, слабый спрос на недвижимость в Китае вызывает беспокойство: количество новых строительных проектов сократилось на четверть в первой половине года.
Запасы железной руды в китайских портах выросли на 28% по сравнению с прошлым годом, достигнув 150,4 млн тонн. Акции Fortescue пострадали сильнее всего из-за их зависимости от одного актива. Аналитики ожидают, что снижение цен на железную руду наиболее сильно ударит по производителям в Китае, Малайзии и Южной Африке.
Директор по стали в SMM Синьин Яо прогнозирует, что цена на железную руду может упасть до $90 за тонну в ближайшие 12 месяцев из-за слабого спроса со стороны строительного сектора.
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