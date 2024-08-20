Падение цен на железную руду сделало горнодобывающие компании беднее на $100 млрд

С начала года цены на железную руду упали более чем на треть, что привело к снижению рыночной капитализации крупнейших горнодобывающих компаний — BHP, Rio Tinto, Vale и Fortescue — на $100 млрд. Цена на железную руду для поставки в Циндао снизилась до $92.2 за тонну, самого низкого уровня с ноября 2022 года.