Небилетная погода. У перелетов на Дальний Восток обострилась цена

Цены на билеты во Владивосток держатся на повышенных уровнях перед проведением ВЭФ 3—6 сентября . После открытия ВЭФ в продаже появляются билеты по плоским тарифам — 17,1 тыс. руб. из Москвы в эконом-классе «Аэрофлота». Авиакомпания выполняет в августе на этом направлении совместно с «Россией» 42 рейса в неделю. До 3 сентября в продаже на момент публикации оставалось несколько билетов на каждую неделю. Перелет в комфорт-классе обойдется от 50 тыс. руб., цены в бизнес-классе начинаются от 103 тыс. руб. Стыковочный перелет из Москвы через Новосибирск предлагает S7, цены на эту неделю начинаются от 45−50 тыс. руб. На следующей неделе билеты доступны от 40 тыс. руб. К 3 сентября цены снижаются до 16−22 тыс. руб. Чуть дешевле на этой неделе можно улететь во Владивосток из Петербурга через Екатеринбург рейсом «Уральских авиалиний» — от 35 тыс. руб. без багажа, на следующей — от 25 тыс. руб.