Небилетная погода. У перелетов на Дальний Восток обострилась цена

В ООП обеспокоены ростом жалоб пассажиров на всплеск цен на перелеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и внутри округа, рассказал «Ъ» глава ООП Илья Зотов. По его словам, в ближайшее время организация обратится в Росавиацию по вопросу выделения дополнительных провозных емкостей. «Если перевозчики испытывают дефицит флота — пусть это будут стыковочные рейсы, через тот же Новосибирск или Красноярск, но они должны быть», — уверен он. На ближайшие недели из Москвы не осталось билетов экономкласса «Аэрофлота» во Владивосток, оставшиеся в комфорт-классе стоят от 50 тыс. руб. в одну сторону. Обычная стоимость билета в эконом-классе — около 15−17 тыс. руб., подчеркивает Илья Зотов.
Цены на билеты во Владивосток держатся на повышенных уровнях перед проведением ВЭФ
Несколько собеседников «Ъ» на рынке подчеркивают, что ситуация с ценами в ДФО повторяется не первый год, поскольку направление отличается высокой глубиной бронирования и методика ценообразования на нем строится на «плоских тарифах».
Аномального турпотока этим летом в регион не наблюдается, а деловой трафик на ВЭФ подогревает цены ежегодно, указывают источники «Ъ».
В «Аэрофлоте» «Ъ» подтвердили, что в сторону ДФО сейчас наблюдается пиковый спрос, но заявили, что повышения цен на дальневосточных направлениях «не было и нет». В компании подчеркивают, что ситуация не связана со снижением емкостного предложения. С 2015 по 2023 год совокупное предложение «Аэрофлота» в ДФО увеличилось с 1,5 млн до 3,1 млн кресел, а на 2024 год дополнительно предложено 300 тыс. кресел, говорят в компании.
По данным «Аэрофлота», в этом году глубина бронирования в ДФО отличается гораздо более ранними сроками. Активное бронирование на август перевозчик начал наблюдать еще в начале года, а «обычно оно приходится на апрель—май». Летний пик спроса традиционно начинается с конца мая, когда формируется мощный односторонний поток из пунктов Дальнего Востока в европейскую часть страны, который обуславливает неравномерную загрузку рейсов в обратном направлении. А с конца июня и до конца августа устанавливается высокая двухсторонняя загрузка, продолжают в «Аэрофлоте». С сентября, говорят в компании, наблюдается противоположный тренд, и на рейсах в пункты Дальнего Востока приходится пик возвращений с летнего отдыха.
В «Аэрофлоте» добавляют, что применяют на рейсах из и в ДФО плоское ценообразование, например, 28 тыс. руб. за билет во Владивосток из Москвы и обратно или 17 тыс. руб. в одну сторону. Один из собеседников «Ъ» в экспертном сообществе добавил, что индексация плоских тарифов давно отстает от темпов инфляции. При росте потребительских цен на 80% с 2015 года перелет во Владивосток подорожал на 35−50%, указывает он.
Понимание производственных возможностей авиакомпаний не позволит регуляторам требовать от них значительного увеличения емкостей в разгар пикового спроса, считает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.
Особенно, отмечает он, переизбытка перевозчики не испытывают в дальнемагистральном сегменте. «Если самолеты переставят с Юго-Восточной Азии, мы просто получим дефицит флота и всплеск цен на другом направлении», — указывает эксперт.
Оставшиеся из-за высокого спроса последние места, по его словам, во всем мире чаще всего продаются дорого. А директивное требование снизить стоимость или установить потолок цен, по мнению господина Гусарова, приведет к росту средней стоимости билетов на всех направлениях. Необходимо учитывать, что ряд направлений относятся к перечню «заранее бронируемых», и по возможности переносить даты перелетов в дни проведения деловых форумов, заключает он.
В Росавиации заявили «Ъ», что знают о текущем повышенном интересе к перелетам из Москвы в ключевые города Дальнего Востока в том числе в связи с ВЭФ. Там добавили, что не вправе вмешиваться в формирование цен на билеты, но рекомендуют авиакомпаниям использовать более вместительные самолеты или добавлять рейс при перелетах на Дальний Восток в текущий период.