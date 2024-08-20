«Москвич» придерживается прогноза по авторынку РФ в пределах 1,45 млн авто

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Завод «Москвич» прогнозирует продажи легковых автомобилей в России в 2024 году на уровне 1,45 млн авто. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор автозавода Максим Златокрылец в кулуарах форума IMAF-2024.
«Говорят о прогнозах 1 млн 450 тысяч автомобилей. Наверное, около того он [рынок] и будет. Мы видим, что пока с 1 июля те ограничения, которые по автокредитованию были введены, они не оказали никакого влияния на объем продаж», — сказал он.
Сам «Москвич» в 2024 году планирует продать 27 тыс. автомобилей.
В апреле агентство «Автостат» улучшило свой прогноз по российскому авторынку России до 1,5 млн авто по итогам 2024 года.