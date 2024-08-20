«Москвич» придерживается прогноза по авторынку РФ в пределах 1,45 млн авто

«Говорят о прогнозах 1 млн 450 тысяч автомобилей. Наверное, около того он [рынок] и будет. Мы видим, что пока с 1 июля те ограничения, которые по автокредитованию были введены, они не оказали никакого влияния на объем продаж», — сказал он.