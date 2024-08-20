Минсельхоз сохранил прогноз сбора зерна в 2024 году

«Нет, не будем пока (менять прогноз — прим. ТАСС)», — сказала Лут, напомнив, что оценка министерства составляет 132 млн тонн.
«Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 млн га было чистой гибели. И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть, небольшой, правда, но тяжело. На юге — засуха. Поэтому пока держим в 132 млн тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим», — добавила министр.
О гибели посевов
Вместе с тем Лут сообщила, что из 1,1 млн га погибших посевов только 26% были застрахованы. «Нам надо проводить дополнительную работу по страхованию, именно просветительскую. Потому что все надеются на русский авось, может, пронесет. А этот год показал, что не пронесло никого, случилось все, что могло случиться», — сказала она.
Глава Минсельхоза отметила, что страховые компании уже выплатили аграриям 1,1 млрд рублей возмещения. «Должны доплатить до 2,5 млрд рублей. Но оплата будет после сбора урожая, потому что там программа мультириск, будут смотреть сколько получили с гектара, оценивать окончательный ущерб», — уточнила она.
Оценка экспорта зерновых
Лут также подтвердила сделанный ранее прогноз по экспорту зерна в целом на уровне 60 млн тонн. «Исходя из прогноза сбора зерна в 132 млн тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 млн тонн в этом сезоне», — сказала она. Говоря об итогах прошедшего сельхозгода, министр сообщила, что экспорт зерна составил 72 млн тонн.
В то же время, отвечая на вопрос о прогнозе экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду, Лут заявила, что он пока не определен.
«По пшенице окончательных прогнозов пока нет, цифры по уборке могут колебаться в сторону уменьшения. Когда поймем, сколько соберем, соответственно, сделаем дельту допустимую за счет квот, которые будем устанавливать в следующем году по экспорту», — сказала она.
О зерновых интервенциях
Оценивая начавшиеся товарные интервенции на рынке зерна, министр заявила, что в госфонде хорошая пшеница, нужного качества для мукомолов и хлебопеков.
«Цена хорошая, она выше, чем цена, по которой пшеница закупалась в фонд. Но сейчас она ниже, чем текущий рынок, потому что цена на пшеницу III класса сейчас высокая. Поэтому мы как раз за счет интервенционного фонда регулируем ситуацию именно в рамках производства муки и хлеба, даже в большей степени хлеба», — добавила она.