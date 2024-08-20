Минсельхоз сохранил прогноз сбора зерна в 2024 году

«Цена хорошая, она выше, чем цена, по которой пшеница закупалась в фонд. Но сейчас она ниже, чем текущий рынок, потому что цена на пшеницу III класса сейчас высокая. Поэтому мы как раз за счет интервенционного фонда регулируем ситуацию именно в рамках производства муки и хлеба, даже в большей степени хлеба», — добавила она.