«М. Видео» и «Эльдорадо» ограничили цены на некоторые товары до 30 сентября

В ФАС отметили, что при этом группа оставляет за собой право устанавливать более низкие цены и возвращать их к уровню фиксации в зависимости от спроса. К продукции с ограниченными ценами относятся, в том числе, цифровые товары, которые наиболее востребованы в начале учебного года (смартфоны, планшеты, телевизоры), а также холодильники, пылесосы, мясорубки, приборы для стрижки и укладки волос. С полным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте организации.