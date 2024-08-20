«М. Видео» и «Эльдорадо» ограничили цены на некоторые товары до 30 сентября

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа «М. Видео-Эльдорадо» в преддверии нового учебного года зафиксировала до 30 сентября 2024 года цены на более 40 групп товаров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Инициатива реализована в рамках совместной программы с ФАС России.
«Предельные цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники будут ограничены с 20 августа по 30 сентября 2024 года. Для фиксации были выбраны минимальные значения цен на товары за период с 1 по 18 августа 2024 года», — сообщили в службе.
В ФАС отметили, что при этом группа оставляет за собой право устанавливать более низкие цены и возвращать их к уровню фиксации в зависимости от спроса. К продукции с ограниченными ценами относятся, в том числе, цифровые товары, которые наиболее востребованы в начале учебного года (смартфоны, планшеты, телевизоры), а также холодильники, пылесосы, мясорубки, приборы для стрижки и укладки волос. С полным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте организации.
Как сообщалось ранее, «М. Видео-Эльдорадо» уже третий год берет на себя добровольные обязательства по ограничению цен на бытовую технику и электронику.
«Действия группы призваны поддержать инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования», — указали в службе. По мнению ведомства, такая практика окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность востребованных товаров. Служба проконтролирует соблюдение принятых «М. Видео-Эльдорадо» добровольных обязательств.