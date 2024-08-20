Кабмин привлечет средства ФНБ для поддержки перехода авиакомпаний на самолеты РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство России привлечет средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также будет использовать различные инструменты стимулирования спроса, чтобы способствовать переходу авиакомпаний на отечественную воздушную технику. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной промышленному обеспечению транспорта.
Председатель кабмина напомнил, что доля российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний должна составить не менее 50% к 2030 году. «Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, — отметил Мишустин. — Все необходимые ресурсы для этого у нас имеются».
«Будем для этого финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе и с привлечением средств Фонда национального благосостояния, активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания», — анонсировал премьер.