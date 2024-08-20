Кабмин привлечет средства ФНБ для поддержки перехода авиакомпаний на самолеты РФ

Председатель кабмина напомнил, что доля российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний должна составить не менее 50% к 2030 году. «Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, — отметил Мишустин. — Все необходимые ресурсы для этого у нас имеются».