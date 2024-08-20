Первый месяц без массовой льготной ипотеки не прошел для рынка незамеченным

Отметим, что сократились и объемы выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которое на протяжении этого года является локомотивом ввода жилья, — в июле выдано 4 тыс. кредитов, что на 60% меньше, чем в июле 2023 года, и в шесть раз ниже, чем в июне этого года. При этом в июле 55% выданных кредитов, как отмечают в «Дом.РФ», по-прежнему приходилось на льготную ипотеку в силу ранее заключенных сделок. Отметим, в секторе ИЖС такое замедление не столь существенно, поскольку, в отличие от рынка квартир, в нем ипотечное кредитование имеет значительно меньший охват. В целом во втором полугодии на рынке ипотеки ожидается спад на 35−40% к рекордному 2023 году, до показателя 4,8−5 трлн руб., как из-за аномально высокого спроса во втором полугодии 2023 года, так и в силу прекращения льготной ипотеки при высоких рыночных ставках.