Инвестиции в недвижимость России выросли за семь месяцев на 1%

В нем указывается, что вложения со стороны девелоперов жилья и коммерческой недвижимостью в январе-июле достигли 188 миллиардов рублей. Это является максимальным результатом для семи месяцев с 2000 года. Вместе с этим в процентном соотношении динамика противоположная. Доля застройщиков составила 43% против около 60% в 2020—2022 годах.
По подсчетам компании, в тройку лидеров, кроме девелоперов, вошли банковские структуры и инвестфонды, управляющие ЗПИФ, на долю которых приходится по 13%.
«Тренд на приобретение недвижимости в состав ЗПИФ активно развивается уже около пяти лет. В январе-июле этого года суммарно было приобретено порядка 700 тысяч квадратных метров существующих и строящихся площадей, при этом 94% вложений пришлось на складские комплексы», — добавляется в сообщении.
В нем также отмечается, что несмотря на дальнейшее усиление Банком России денежно-кредитной политики, инвесторы сохраняют интерес к вложениям в недвижимость. Ожидается, что годовой показатель инвестиционной активности может превысить отметку в 600−650 миллиардов рублей.