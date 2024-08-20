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Инвестиции в недвижимость России выросли за семь месяцев на 1%

МОСКВА, 20 авг — РИА Недвижимость. Объем инвестиций в недвижимость России в январе-июле 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% — до 437 миллиардов рублей, говорится в сообщении консалтинговой компании IBC Real Estate.

Источник: РИА "Новости"

В нем указывается, что вложения со стороны девелоперов жилья и коммерческой недвижимостью в январе-июле достигли 188 миллиардов рублей. Это является максимальным результатом для семи месяцев с 2000 года. Вместе с этим в процентном соотношении динамика противоположная. Доля застройщиков составила 43% против около 60% в 2020—2022 годах.

По подсчетам компании, в тройку лидеров, кроме девелоперов, вошли банковские структуры и инвестфонды, управляющие ЗПИФ, на долю которых приходится по 13%.

«Тренд на приобретение недвижимости в состав ЗПИФ активно развивается уже около пяти лет. В январе-июле этого года суммарно было приобретено порядка 700 тысяч квадратных метров существующих и строящихся площадей, при этом 94% вложений пришлось на складские комплексы», — добавляется в сообщении.

В нем также отмечается, что несмотря на дальнейшее усиление Банком России денежно-кредитной политики, инвесторы сохраняют интерес к вложениям в недвижимость. Ожидается, что годовой показатель инвестиционной активности может превысить отметку в 600−650 миллиардов рублей.