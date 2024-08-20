Инвестиции в недвижимость России выросли за семь месяцев на 1%

В нем указывается, что вложения со стороны девелоперов жилья и коммерческой недвижимостью в январе-июле достигли 188 миллиардов рублей. Это является максимальным результатом для семи месяцев с 2000 года. Вместе с этим в процентном соотношении динамика противоположная. Доля застройщиков составила 43% против около 60% в 2020—2022 годах.