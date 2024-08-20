Главный газовый конкурент России заметно нарастил добычу

До февраля 2022 года главным экспортером считался российский энергохолдинг «Газпром», который покрывал порядка 35 процентов всех потребностей Европы в природного газе. Однако после начала боевых действий на Украине страны ЕС захотели диверсифицировать географию поставок этого вида топлива. В результате главным выгодополучателем оказалась Норвегия. Согласно данным института Норвежской школы экономики (NHH), в 2022 году скандинавская страна заработала на газовом экспорте в ЕС в общей сложности более 31 миллиарда долларов по актуальному на конец ноября 2023 года валютному курсу.