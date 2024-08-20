Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыла, о каких трендах онлайн-шопинга следует знать

Год назад рынок онлайн-шопинга столкнулся с серьезной просадкой. Но за последнее время интернет-магазины не только восстановили продажи, но претерпели ряд изменений. Об этом рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮKassa Ирина Полякова.

Источник: Freepik

Маркетплейсы по-прежнему доминируют на рынке. Однако их рост замедляется: в первой половине 2024 года обороты четырёх крупнейших российских площадок выросли на 21%, тогда как год назад динамика была вдвое больше, отмечает эксперт.

При этом увеличивается число собственных онлайн-магазинов брендов. Небольшие «точки» привлекают покупателей эксклюзивными товарами, разумными ценами и персональным сервисом.

Осознанный подход и перепродажа вещей

Сохраняется тренд на осознанное потребление. Люди стремятся покупать долговечные товары, обращают больше внимания на экологические аспекты производства, детально изучают состав и характеристики продукции.

На волне осознанного подхода растёт популярность ресейл-платформ, на которых пользователи могут продать или приобрести бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии. «Интерес к таким площадкам усиливается тем, что на них часто можно найти эксклюзивные вещи и люксовые бренды по разумной цене», — объясняет Ирина Полякова.

Мобильная торговля и продажи в соцсетях

Если раньше онлайн-покупки делали в основном с компьютера или ноутбука, то теперь, по словам эксперта, преобладают заказы с мобильного телефона. Развивать мобильные каналы торговли — это необходимость для современного бизнеса.

Товары самых разных категорий можно приобрести напрямую в соцсетях. Это может быть группа магазина или просто чат-бот. Функция прямой продажи в соцсетях делает весь процесс максимально простым — чтобы совершить покупку, не нужно даже покидать платформу.

Важно также, что сегодня у покупателя есть доступ к достоверной информации о приглянувшемся ему магазине или товаре. Можно напрямую задавать вопросы продавцу (на сайте, в тех же соцсетях или мессенджерах), смотреть видеообзоры с демонстрацией и тест-драйвом товаров, изучать многочисленные площадки с отзывами.

Виртуальные ассистенты и искусственный интеллект

Искусственный интеллект продолжает генерировать новые инструменты бля бизнеса, в том числе для онлайн-торговли. Всё это делает онлайн-шопинг проще и удобнее для конкретного покупателя.

Так, развиваются виртуальные ассистенты и чат-боты, позволяющие продавцу наладить коммуникацию с клиентами.

«Постепенно развиваются виртуальные примерочные, которые в будущем станут привычной частью покупательского опыта», — полагает эксперт.

Исследователи предсказывают, что к 2030 году умные машины будут принимать 67% решений в онлайн-коммуникации между продавцом и потребителем, причём цифровой ассистент будет задействован не только на стороне бизнеса, но и на стороне клиента.

Удобная доставка

Разнообразие видов доставки делает шопинг более комфортным. При этом всё больше онлайн-продавцов воспринимают доставку не как дополнительный канал заработка, а как неотъемлемую потребность клиента. Поэтому чаще всего она стоит недорого и фактически окупает расходы бизнеса на логистику.

Продолжает расти количество пунктов выдачи крупных маркетплейсов. В больших городах за 10 минут ходьбы может попасться сразу несколько ПВЗ одной площадки — далеко идти за заказом точно не придётся. В регионах пунктов выдачи тоже всё больше, и сегодня у жителей небольших городов зачастую те же возможности, что и у покупателей из столицы.

Дополнительные бонусы от площадок

Чтобы сделать шопинг более выгодным, удобным и увлекательным для покупателей, онлайн-магазины стремятся развивать программы лояльности. Механики с кешбэком и бонусами за повторные покупки мотивируют потребителей возвращаться в магазин и совершать новые заказы. Кешбэк может начисляться как самой площадкой, так и банком, в рублях или баллах.

Елена Рогачева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».