Эксперт раскрыла, о каких трендах онлайн-шопинга следует знать

Продолжает расти количество пунктов выдачи крупных маркетплейсов. В больших городах за 10 минут ходьбы может попасться сразу несколько ПВЗ одной площадки — далеко идти за заказом точно не придётся. В регионах пунктов выдачи тоже всё больше, и сегодня у жителей небольших городов зачастую те же возможности, что и у покупателей из столицы.