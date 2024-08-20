Эксперт раскрыла, о каких трендах онлайн-шопинга следует знать

Маркетплейсы по-прежнему доминируют на рынке. Однако их рост замедляется: в первой половине 2024 года обороты четырёх крупнейших российских площадок выросли на 21%, тогда как год назад динамика была вдвое больше, отмечает эксперт.
При этом увеличивается число собственных онлайн-магазинов брендов. Небольшие «точки» привлекают покупателей эксклюзивными товарами, разумными ценами и персональным сервисом.
Осознанный подход и перепродажа вещей
Сохраняется тренд на осознанное потребление. Люди стремятся покупать долговечные товары, обращают больше внимания на экологические аспекты производства, детально изучают состав и характеристики продукции.
На волне осознанного подхода растёт популярность ресейл-платформ, на которых пользователи могут продать или приобрести бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии. «Интерес к таким площадкам усиливается тем, что на них часто можно найти эксклюзивные вещи и люксовые бренды по разумной цене», — объясняет Ирина Полякова.
Мобильная торговля и продажи в соцсетях
Если раньше онлайн-покупки делали в основном с компьютера или ноутбука, то теперь, по словам эксперта, преобладают заказы с мобильного телефона. Развивать мобильные каналы торговли — это необходимость для современного бизнеса.
Товары самых разных категорий можно приобрести напрямую в соцсетях. Это может быть группа магазина или просто чат-бот. Функция прямой продажи в соцсетях делает весь процесс максимально простым — чтобы совершить покупку, не нужно даже покидать платформу.
Важно также, что сегодня у покупателя есть доступ к достоверной информации о приглянувшемся ему магазине или товаре. Можно напрямую задавать вопросы продавцу (на сайте, в тех же соцсетях или мессенджерах), смотреть видеообзоры с демонстрацией и тест-драйвом товаров, изучать многочисленные площадки с отзывами.
Виртуальные ассистенты и искусственный интеллект
Искусственный интеллект продолжает генерировать новые инструменты бля бизнеса, в том числе для онлайн-торговли. Всё это делает онлайн-шопинг проще и удобнее для конкретного покупателя.
Так, развиваются виртуальные ассистенты и чат-боты, позволяющие продавцу наладить коммуникацию с клиентами.
«Постепенно развиваются виртуальные примерочные, которые в будущем станут привычной частью покупательского опыта», — полагает эксперт.
Исследователи предсказывают, что к 2030 году умные машины будут принимать 67% решений в онлайн-коммуникации между продавцом и потребителем, причём цифровой ассистент будет задействован не только на стороне бизнеса, но и на стороне клиента.
Удобная доставка
Разнообразие видов доставки делает шопинг более комфортным. При этом всё больше онлайн-продавцов воспринимают доставку не как дополнительный канал заработка, а как неотъемлемую потребность клиента. Поэтому чаще всего она стоит недорого и фактически окупает расходы бизнеса на логистику.
Продолжает расти количество пунктов выдачи крупных маркетплейсов. В больших городах за 10 минут ходьбы может попасться сразу несколько ПВЗ одной площадки — далеко идти за заказом точно не придётся. В регионах пунктов выдачи тоже всё больше, и сегодня у жителей небольших городов зачастую те же возможности, что и у покупателей из столицы.
Дополнительные бонусы от площадок
Чтобы сделать шопинг более выгодным, удобным и увлекательным для покупателей, онлайн-магазины стремятся развивать программы лояльности. Механики с кешбэком и бонусами за повторные покупки мотивируют потребителей возвращаться в магазин и совершать новые заказы. Кешбэк может начисляться как самой площадкой, так и банком, в рублях или баллах.
Елена Рогачева
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