ЕЭК установила тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки

Отмечается, что для Казахстана и России тарифные квоты на 2025 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к Всемирной торговой организации (ВТО). Для Армении, Белоруссии и Киргизии тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.