Доходность аренды столичного жилья достигла рекордного уровня с осени 2021 года

Доходность от аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге достигла рекордных значений с осени 2021 года — 7,4% и 6,4% годовых соответственно. Такой рост обусловлен значительным увеличением арендных ставок, сообщает аналитический отчет «Дом.РФ», данные которого стали доступны редакции РБК.
В июле стоимость аренды жилья в России установила новый рекорд, охватив все категории городов — миллионники, средние и малые. Аналитики подчеркивают, что в столицах рост арендных ставок был особенно заметным. В Москве средняя арендная ставка за месяц поднялась на 12%, достигнув 98,9 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге на 15% — до 54,3 тыс. руб. В мегаполисах арендные ставки в целом выросли на 7% — до 40,1 тыс. руб., отмечают специалисты.
В «Дом.РФ» объясняют, что столь значительное подорожание связано с дефицитом предложения на рынке арендного жилья. За исследуемый период количество активных объявлений о сдаче жилья в аренду по всей России к началу августа сократилось на 13%, достигнув 48 тыс., а количество новых объявлений уменьшилось на 15%, составив 32 тыс.
Другие участники рынка также подтверждают, что доходы от сдачи жилья в аренду в мегаполисах значительно ниже доходов от депозитов. Согласно оценкам ЦИАН, средняя доходность от аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России в июле 2024 года составила 6,6% годовых, в то время как ставки по депозитам достигли 19%. Год назад средние ставки по депозитам были на уровне 8% годовых, однако вслед за резким повышением ключевой ставки ЦБ доходность вкладов существенно возросла.
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