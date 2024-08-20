Доходность аренды столичного жилья достигла рекордного уровня с осени 2021 года

Другие участники рынка также подтверждают, что доходы от сдачи жилья в аренду в мегаполисах значительно ниже доходов от депозитов. Согласно оценкам ЦИАН, средняя доходность от аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России в июле 2024 года составила 6,6% годовых, в то время как ставки по депозитам достигли 19%. Год назад средние ставки по депозитам были на уровне 8% годовых, однако вслед за резким повышением ключевой ставки ЦБ доходность вкладов существенно возросла.