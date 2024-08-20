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Доходность аренды столичного жилья достигла рекордного уровня с осени 2021 года

В июле текущего года ставки аренды достигли новых рекордных значений, что отразилось на доходах от арендного бизнеса. Тем не менее, данный вид предпринимательской деятельности продолжает существенно уступать по доходности традиционным банковским вкладам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Доходность от аренды жилья в Москве и Санкт-Петербурге достигла рекордных значений с осени 2021 года — 7,4% и 6,4% годовых соответственно. Такой рост обусловлен значительным увеличением арендных ставок, сообщает аналитический отчет «Дом.РФ», данные которого стали доступны редакции РБК.

В июле стоимость аренды жилья в России установила новый рекорд, охватив все категории городов — миллионники, средние и малые. Аналитики подчеркивают, что в столицах рост арендных ставок был особенно заметным. В Москве средняя арендная ставка за месяц поднялась на 12%, достигнув 98,9 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге на 15% — до 54,3 тыс. руб. В мегаполисах арендные ставки в целом выросли на 7% — до 40,1 тыс. руб., отмечают специалисты.

В «Дом.РФ» объясняют, что столь значительное подорожание связано с дефицитом предложения на рынке арендного жилья. За исследуемый период количество активных объявлений о сдаче жилья в аренду по всей России к началу августа сократилось на 13%, достигнув 48 тыс., а количество новых объявлений уменьшилось на 15%, составив 32 тыс.

Другие участники рынка также подтверждают, что доходы от сдачи жилья в аренду в мегаполисах значительно ниже доходов от депозитов. Согласно оценкам ЦИАН, средняя доходность от аренды однокомнатной квартиры в крупных городах России в июле 2024 года составила 6,6% годовых, в то время как ставки по депозитам достигли 19%. Год назад средние ставки по депозитам были на уровне 8% годовых, однако вслед за резким повышением ключевой ставки ЦБ доходность вкладов существенно возросла.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».