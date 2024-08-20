Чистая прибыль «ТКС холдинга» по МСФО в I полугодии выросла на 24,86%

«Число клиентов, активно использующих продукты и сервисы Группы каждый месяц, продолжает планомерный рост, во II квартале этот показатель превысил важную отметку в 30 млн человек, а общее число клиентов выросло до 44 млн», — прокомментировал результаты компании глава Т-Банка Станислав Близнюк.