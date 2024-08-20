Чистая прибыль «ТКС холдинга» по МСФО в I полугодии выросла на 24,86%, до 45,7 млрд руб., следует из отчетности компании.
- Общая выручка Группы за II квартал 2024 г. увеличилась на 72%, до 193,4 млрд руб. (в II квартале 2023 г. — 112,3 млрд руб.)
Чистая прибыль «ТКС холдинга» по МСФО в II квартале увеличилась на 15,2%, до 23,5 млрд руб. — отчет.
- Количество клиентов выросло на 24% и достигло 44,0 млн (в II квартале 2023 г. — 35,3 млн).
- Рентабельность капитала за II квартал составила 32,7%
«ТКС холдинг» принял новую дивидендную политику, которая предполагает выплату за год до 30% чистой прибыли, отмечается в сообщении.
«Число клиентов, активно использующих продукты и сервисы Группы каждый месяц, продолжает планомерный рост, во II квартале этот показатель превысил важную отметку в 30 млн человек, а общее число клиентов выросло до 44 млн», — прокомментировал результаты компании глава
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