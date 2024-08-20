Чебурашка против миньонов: Wildberries, продюсеры фильма «Чебурашка» и «Союзмультфильм» изучили спрос на товары с «ушастиком»

Ко Дню рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа, аналитики Wildberries изучили спрос на товары с этим персонажем, сайт KP.RU ознакомился с результатами этого исследования. Выяснилось, что за первые семь месяцев текущего года продажи такой продукции выросли в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.
При этом если сравнить Чебурашку, например, с миньонами, то ещё к середине прошлого года он уступал им в популярности на Wildberries примерно на 20%, но за последние 12 месяцев сравнялся по объёму продаж. Этому способствовал анонс в сентябре 2023 года продолжения фильма «Чебурашка», которое появится в кинотеатрах в начале 2026 года.
В абсолютном выражении больше всего товаров с Чебурашкой за указанный период куплено в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области. А вот по доле реализованной продукции с этим персонажем от общего объёма проданных товаров топ-5 самых «чебурашкиных» регионов страны выглядит совсем иначе — это Ставропольский край (что неудивительно, ведь многие сцены киноленты наряду с Сочи снимались именно там), Тульская область, Волгоградская область, Нижегородская область и Иркутская область.
Что касается самых популярных товаров с Чебурашкой, то по итогам последних 12 месяцев в этот список в порядке убывания вошли такие категории, как воздушные шарики, мягкие игрушки, картон для творчества, кружки, футболки, книги, пазлы, куртки, постельное белье, брелоки и наклейки.
В свою очередь в Союзмультфильме, комментируя результаты исследования, отметили, что в настоящее время Чебурашка является самым узнаваемым и любимым персонажем и у современных детей. Так, в 2024 году у ребят в возрасте 4−11 лет он входит в топ-10 самых узнаваемых героев, у подростков старше 16 лет — в топ-3, а также в пятерку самых любимых отечественных персонажей.
«Мы на “Союзмультфильме” не перестаем восхищаться Чебурашкой. Он родился более чем полвека назад, и спустя десятилетия смог объединить вокруг себя талантливых сценаристов, продюсеров, режиссеров, художников, аниматоров, актеров, и.
Напомним, отмечать День рождения Чебурашки 20 августа предложил сам Эдуард Успенский. Именно в этот день в 1966 году издательство «Детская литература» опубликовало его книгу «Крокодил Гена и его друзья», представившую юному читателю обаятельного мехового персонажа с огромными ушами.