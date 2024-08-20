Чебурашка против миньонов: Wildberries, продюсеры фильма «Чебурашка» и «Союзмультфильм» изучили спрос на товары с «ушастиком»

В свою очередь в Союзмультфильме, комментируя результаты исследования, отметили, что в настоящее время Чебурашка является самым узнаваемым и любимым персонажем и у современных детей. Так, в 2024 году у ребят в возрасте 4−11 лет он входит в топ-10 самых узнаваемых героев, у подростков старше 16 лет — в топ-3, а также в пятерку самых любимых отечественных персонажей.