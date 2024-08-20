Биржевая цена Аи-92 поднялась на 1,05% на торгах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 по итогам торгов во вторник увеличилась на 1,05%, до 56,659 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена бензина Аи-95 подросла на 0,84%, до 73,463 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля — на 0,26%, до 61,936 тыс. рублей за тонну.
Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подешевело на 0,4%, до 79,872 тыс. рублей за тонну, топочный мазут — на 0,06%, до 28,676 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 0,27%, до 39,271 тыс. рублей за тонну.