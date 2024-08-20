«Антиконтрафакт» выявила нарушения в 90% продаваемых в РФ армянских коньяков

В рамках исследования, с результатами которого ознакомился ТАСС, были проанализированы 200 образцов коньяка более 20 разных марок от десяти крупнейших армянских производителей. «В 177 из них, то есть в девяти из десяти образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты не виноградного происхождения. Только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России», — говорится в исследовании. Наименования брендов не приводятся.