Осень для юаня: что будет с валютными счетами россиян

В ожидании остановки
Минфин США предписал до 12 октября 2024 года международным организациям завершить все операции с Мосбиржей и ее структурами — Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД). «Как минимум до этой даты торги юанем на Мосбирже будут продолжены и нерезиденты, не опасаясь вторичных санкций, могут совершать все необходимые биржевые операции», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
После отказа китайского крупного банка Bank of China исполнять роль клирингового банка по юаневым расчетам на Мосбирже эту обязанность взяла на себя другая кредитная организация — ICBC. До тех пор, пока действует текущая лицензия OFAC Минфина США, выданная для завершения всех операций с Мосбиржей, проблем у него быть не должно.
«Но после 12 октября у ICBC, если не прекратит поддержку торгов юанем на Мосбирже, наверняка возникнут трудности в виде блокировки его коррсчетов в развитых странах. Поскольку ICBC входит в пятерку крупнейших банков КНР, такие проблемы ему совсем не нужны», — прогнозирует Александр Потавин.
По его мнению, в качестве страховки для клиринга Мосбиржи по юаням может быть создана какая-то небольшая компания или банк. В начале июля зампред ЦБ РФ Филипп Габуния заявлял, что истечение лицензии OFAC никак не повлияет на торги юанем на Мосбирже, они продолжатся и после этого.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля ушла от ответа на этот вопрос. «Мы учитываем все риски», — сказала она тогда, отвечая на вопрос о судьбе юаня в России. «Что касается формирования официального курса, наша задача заключается в том, чтобы официальный курс как можно более достоверно, полно отражал экономическую стоимость рубля по отношению к разным валютам. У нас курсы сейчас формируются по-разному, по юаню на основе биржевых торгов, по доллару и евро — на основании внебиржевых сделок, остальные валюты — по кросс-курсам», — пояснила глава ЦБ РФ.
Ранее по предписанию Минфина США банки прекратили торги долларом и евро на Мосбирже, включая международные: торги утратившими популярность валютами были остановлены на бирже. Иначе всех нарушителей ожидали бы санкции. Торги долларом и евро в России были перенесены на межбанковские площадки — внебиржевой рынок. На основе таких торгов ЦБ РФ и формирует официальный курс доллара и евро в России. В моменты нестабильности поступлений валюты экспортеров в страну и сложности с международными расчетами биржевой и внебиржевой курсы сильно отличаются.
Торговля вне биржи
В такой непростой ситуации многие участники рынка уже в июне начали переносить свои операции с юанем тоже на внебиржевой межбанковский рынок, по аналогии с тем, как там сейчас функционируют операции с долларом и евро.
«Если же торги юанем на Мосбирже действительно отменят, то для рубля не будет никакого биржевого ориентира. Котировки будут формироваться по результатам торгов на межбанковском рынке, который абсолютно непрозрачен, манипулируем и волатилен», — считает Александр Потавин.
Несколько крупных российских брокеров, среди которых и «Финам», анонсировали, что в ближайшее время предоставят своим частным клиентам допуск к валютным торгам на внебиржевой (межбанковский) валютный рынок. В идеале — этот допуск физлиц к внебиржевым торгам позволит гражданам покупать доллары и евро по той же схеме, как это было до введения санкций против Мосбиржи. Хранить валюту инвесторы смогут, как и прежде, на своих брокерских счетах. Однако вывести на банковский счет валюту, купленную на внебиржевом рынке, и обналичить ее по-прежнему нельзя.
Сбербанк не исключает остановку биржевых торгов в России юанем из-за международных санкций и приготовил «альтернативный план» на этот случай, заявил журналистам старший вице-президент организации Тарас Скворцов.
Если с долларами и евро все понятно, то с юанями ситуация куда сложнее: китайские банки постепенно ужесточают денежные переводы, а в июле сменился клиринговый банк для юаней в НКЦ с Bank of China на ICBC, пояснил он. По мнению Евгения Когана, проблема в том, что и тот, и другой — государственные банки, поэтому после окончания лицензии (12 октября) неясно, как будут обстоять дела с биржевой торговлей юанем. Ведь госбанки Китая могут побояться брать на себя риски вторичных санкций.
«Что важно: окончательно заблокировать валютные торги невозможно, — подчеркнул Евгений Коган. — Даже если биржевая торговля юанем в какой-то момент прекратится, то расчеты перейдут на внебиржевой рынок».
По его данным, система постепенно перестраивается и сейчас разрабатываются способы внебиржевых торгов, которые в том числе смогут проходить на централизованных банковских площадках.
«На рубль это может оказать небольшое влияние, но лишь временно. Опять же, система достаточно быстро адаптируется. Даже после прямых санкций рубль “оклемался” в считанные дни», — отметил Евгений Коган. В этом случае, приток юаней — наличных и безналичных — в Россию не прекратится, также не пострадают и вклады в китайской валюте из-за переноса торгов валютой на внебиржевой рынок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Иван Белов