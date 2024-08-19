Осень для юаня: что будет с валютными счетами россиян

Если с долларами и евро все понятно, то с юанями ситуация куда сложнее: китайские банки постепенно ужесточают денежные переводы, а в июле сменился клиринговый банк для юаней в НКЦ с Bank of China на ICBC, пояснил он. По мнению Евгения Когана, проблема в том, что и тот, и другой — государственные банки, поэтому после окончания лицензии (12 октября) неясно, как будут обстоять дела с биржевой торговлей юанем. Ведь госбанки Китая могут побояться брать на себя риски вторичных санкций.