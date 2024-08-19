Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» выросла на 50%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выручка от продажи собственной продукции резидентов особой экономической зоны «Дубна» в Московской области по итогам первого полугодия превысила 31 млрд рублей, что на 50% больше показателей аналогичного периода 2023 года. В результате роста выручки увеличивается объем отчислений компаний в бюджет региона, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Резиденты ОЭЗ “Дубна” в первом полугодии 2024 года выручили от продажи собственной продукции более 31,4 млрд рублей. Это на 50,9% выше, чем показатель за аналогичный период 2023 года», — привели в тексте слова зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
В пресс-службе добавили, что с ростом выручки значительно увеличиваются отчисления резидентов площадок в бюджет Московской области. Так, в отчетном периоде объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ превысил 3,5 млрд рублей, что на 45% больше итогов аналогичного периода 2023 года.
Отмечается, что суммарная выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» за все время работы площадки превысила 230 млрд рублей. Отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Московской области — почти 7,3 млрд рублей.