Выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» выросла на 50%

Отмечается, что суммарная выручка резидентов ОЭЗ «Дубна» за все время работы площадки превысила 230 млрд рублей. Отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Московской области — почти 7,3 млрд рублей.