Выручка по операционной деятельности «Билайна» в I полугодии выросла на 4,6%

Выручка от продажи услуг за отчетный период увеличилась на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 140,2 млрд рублей. Чистая прибыль оператора за первое полугодие снизилась с 9,6 млрд рублей до 2,8 млрд рублей. Основными факторами снижения чистой прибыли за период, как пояснили в компании, были прекращение влияния валютных курсов на оценку еврооблигаций в 2024 году, сумма эффекта от изменения валютных курсов за шесть месяцев 2023 года составила около 15,6 млрд рублей, а также увеличение процентных расходов по облигациям, выпущенным в 2023 году на 4,3 млрд рублей.