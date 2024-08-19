Выручка по операционной деятельности «Билайна» в I полугодии выросла на 4,6%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выручка по операционной деятельности сотового оператора «Билайн» по результатам января — июня 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,6%, до 150,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.
Выручка от продажи услуг за отчетный период увеличилась на 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 140,2 млрд рублей. Чистая прибыль оператора за первое полугодие снизилась с 9,6 млрд рублей до 2,8 млрд рублей. Основными факторами снижения чистой прибыли за период, как пояснили в компании, были прекращение влияния валютных курсов на оценку еврооблигаций в 2024 году, сумма эффекта от изменения валютных курсов за шесть месяцев 2023 года составила около 15,6 млрд рублей, а также увеличение процентных расходов по облигациям, выпущенным в 2023 году на 4,3 млрд рублей.
Выручка от операционной деятельности за второй квартал возросла на 2,3% и превысила 75,5 млрд рублей. Чистый убыток за период составил 1,1 млрд рублей против прибыли в 12,3 млрд рублей годом ранее. Выручка от продажи услуг за второй квартал увеличилась на 4,2%, до более 70 млрд рублей.
Показатель EBITDA за первое полугодие 2024 года вырос на 5,6% в годовом сравнении и достиг 65,1 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю увеличилась на 0,3 п.п., до 43,1%. Показатель CAPEX за первое полугодие вырос на 8,2%, до 25,7 млрд рублей.
«Билайн» в начале октября 2023 года полностью отошел группе российских топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Компания «Вымпелком», которая владеет брендом, приобрела свыше 96% всех облигаций бывшего материнского холдинга Veon в России. Выкуп был совершен на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях. Сама сделка была анонсирована в ноябре 2022 года, ее условия не предполагают возможности обратного выкупа.