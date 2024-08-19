В Сбере заявили о росте доверия россиян к технологии оплаты по биометрии

Аналитики пришли к выводу, что доля негатива по отношению к биоэквайрингу — оплате при помощи лица или отпечатка пальца — снизилась с 13% до 8,4%, к сервису «Оплата улыбкой» — с 9,2% до 7,7%.
Доля позитивный сообщений по биоэквайрингу составляет 23,1%, по «Оплате улыбкой» — 30,3%.
Фокус обсуждения у пользователей соцсетей стал смещаться в сторону удобства и распространенности этого метода оплаты.
Пользователи делятся информацией, где работает «Оплата улыбкой», обсуждают впечатления о новом способе оплаты и новости, связанные с технологией.
Также в Сбере отметили, что массовое распространение биоэквайринга породило в интернет-пространстве волну мемов, что говорит о повышении узнаваемости и интересе к технологии.
В обсуждениях люди отмечают удобство оплаты, подчеркивая, что теперь не нужно брать с собой карту, обращают внимание на хорошую скорость оплаты.
Кроме того, пользователи соцсетей обсуждают большое количество терминалов с функцией «Оплата улыбкой», говорят о технологическом прогрессе, поддерживают развитие страны в этом направлении.
Россияне отмечают надежность способов идентификации личности, указывая на то, что мошенники не могут воспользоваться чужой биометрией.
Однако в соцсетях все еще упоминаются барьеры для пользования услугой. Некоторые боятся тотального контроля, сомневаются в точности распознавания, не понимают, как именно работает технология.
При этом, по словам старшего вице-президента, руководителя блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрия Малых, доверие к технологии растет, отношение людей как к биоэквайрингу, так и к сервису «Оплата улыбкой» меняется в положительную сторону.
«Люди привыкают к новой платежной реальности. Мы видим, что формируется устойчивое потребительское поведение, и пользователи уже не ограничены какой-то конкретной группой. Самому молодому нашему пользователю 18 лет, самому взрослому — 95 лет», — сказал он.
К концу года в Сбере ожидают 5 млн активных пользователей сервиса в месяц.