В Сбере заявили о росте доверия россиян к технологии оплаты по биометрии

Россияне стали лучше относиться к технологии оплаты товаров и услуг по биометрии и чаще обсуждают ее в соцсетях в позитивном ключе. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Сбером исследования SML (Social Media Listening) за период с января по июнь 2024 года.