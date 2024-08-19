В России предлагают ввести маркировку переработанной пищевой продукции

«При этом в областях, где маркировка еще не внедрена — а это различного рода консервы, кондитерские изделия, готовые фасованные блюда, такие как салаты, колбасные изделия, — проблемы остаются. Поэтому общественный совет выступил за последовательную идентификацию всех категорий переработанной пищи. Этот инструмент позволит нам не только повысить качество и безопасность, но и оперативно принимать меры по изъятию и блокировке такой продукции», — пояснил Павлов.