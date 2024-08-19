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В России могут запретить возврат некоторых категорий товаров

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) инициировал предложение о введении запрета на возврат определённых видов товаров, приобретённых в интернет-магазинах. Об этом сообщают «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В официальном письме, направленном руководству Роспотребнадзора и лично Олегу Прусакову, Совет по электронной коммерции просит о поддержке инициативы и пересмотре действующего законодательства.

В соответствии с этим предложением, перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену в традиционных магазинах, должен быть актуализирован и распространен на интернет-торговлю. Особое внимание уделено таким товарам, как предметы личной гигиены, нижнее белье и медицинские изделия, которые, как подчеркивают авторы инициативы, имеют прямое влияние на здоровье и тело человека, что обуславливает необходимость запрета их возврата.

Представители Ассоциации компаний интернет-торговли выражают осторожную поддержку этой идее. Они подчеркивают, что изменения в законодательство могут быть уместны, однако допускают внесение поправок только в части применения перечня непродовольственных товаров, не подлежащих возврату, в момент получения заказов в пунктах выдачи.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».