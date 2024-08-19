В России могут запретить возврат некоторых категорий товаров

В соответствии с этим предложением, перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену в традиционных магазинах, должен быть актуализирован и распространен на интернет-торговлю. Особое внимание уделено таким товарам, как предметы личной гигиены, нижнее белье и медицинские изделия, которые, как подчеркивают авторы инициативы, имеют прямое влияние на здоровье и тело человека, что обуславливает необходимость запрета их возврата.