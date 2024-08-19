В РФ потребление лома с начала года снизилось на 18%

Там также отметили, что цена на металлолом может продолжить снижение из-за таких факторов, как: отсутствие развития внутреннего рынка сбыта и слабое восстановление спроса, сокращение внешних рынков сбыта, дисбаланс на рынке в Китае. «Заводы увеличивают долю альтернативного сырья (доля чугуна у ряда меткомбинатов выросла на 7−15%), а по лому отдают приоритет в закупке у собственных дочерних структур», — отметили в «Русмете». По совместной оценке ассоциации переработчиков лома НСРО «Руслом.ком» и «Русмета», потребление лома в России за январь — август 2024 года сократилось на 18% к аналогичному периоду 2023 года. По прогнозу ассоциации, если тенденция рынка не изменится, то потребление лома может составить 18,4 млн тонн по итогам года, а ломосбор не превысит 20,2 млн тонн при условии действия квоты на экспорт лома в размере 550 тыс. тонн.