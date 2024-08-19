В РФ потребление лома с начала года снизилось на 18%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Потребление лома черных металлов в России в январе — августе сократилось на 18%, сообщили ТАСС в агентстве «Русмет». При этом ценовой индекс на лом в начале августа 2024 года оказался на 10% ниже аналогичного периода 2023 года и составил 23,4 тыс. рублей за тонну, а с начала года уменьшился на 5,6%, следует из данных «Русмета».
Как пояснили в «Русмете», тенденция снижения цен на лом черных металлов является общемировой, но в России цены на втормет остаются еще ниже средних мировых примерно на $80−100 за тонну. При этом, цены на арматуру, при производстве которой используется металлолом, в России и мире сопоставимы. «Тенденция снижения цен идет и в прочих сегментах металлургического сырья: снижаются цены на железорудное сырье, а также на товары-субституты лома — чугун, ГБЖ и губчатое железо», — рассказали в агентстве.
Там также отметили, что цена на металлолом может продолжить снижение из-за таких факторов, как: отсутствие развития внутреннего рынка сбыта и слабое восстановление спроса, сокращение внешних рынков сбыта, дисбаланс на рынке в Китае. «Заводы увеличивают долю альтернативного сырья (доля чугуна у ряда меткомбинатов выросла на 7−15%), а по лому отдают приоритет в закупке у собственных дочерних структур», — отметили в «Русмете». По совместной оценке ассоциации переработчиков лома НСРО «Руслом.ком» и «Русмета», потребление лома в России за январь — август 2024 года сократилось на 18% к аналогичному периоду 2023 года. По прогнозу ассоциации, если тенденция рынка не изменится, то потребление лома может составить 18,4 млн тонн по итогам года, а ломосбор не превысит 20,2 млн тонн при условии действия квоты на экспорт лома в размере 550 тыс. тонн.
При этом на рост цен на металлолом может повлиять рост затрат на ломозаготовку, сокращение инфраструктуры заготовки лома, особенно в экспортно-ориентированных регионах из-за нерентабельности бизнеса в текущих условиях, особенно для независимых ломозаготовителей, а также рост внутреннего металлопотребления в РФ и создание зимних запасов некоторыми заводами, отмечают в «Русмете». «Таким образом, в наличии как весомые факторы снижения цен, так и достаточное количество факторов, которые могут повлиять на рост цены на лом черных металлов. Но пока возможный рост цен видится не за счет улучшения экономических показателей, а из-за дисбаланса рынка в России и мире», — считают там.
Ожидания по рынку.
Однако, «Русмет» ожидает скорого прекращения снижения цен на лом черных металлов и перехода к стагнации до конца года. «В целом, ситуация на рынке лома сейчас неблагоприятная и требует внимания со стороны регулятора», — считают в агентстве.
В задачи рейтингового агентства «Русмет» входит создание в России системы отраслевого рейтингования и анализа рынка, цен и их индексов в сфере обращения металла, продукции из него, лома и отходов черных и цветных металлов.