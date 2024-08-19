Стоимость золота держится на историческом максимуме

Резкий рост цен на золото был зафиксирован в пятницу, что стало следствием публикации слабых статистических данных по экономике США. Эти показатели усилили ожидания среди участников рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) США скоро предпримет шаги по снижению ключевой процентной ставки, вероятно уже в сентябре.