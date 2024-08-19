Стоимость золота держится на историческом максимуме

Согласно последним данным, к 10:30 по московскому времени стоимость драгоценного металла составляет $2502,2 за унцию.
Резкий рост цен на золото был зафиксирован в пятницу, что стало следствием публикации слабых статистических данных по экономике США. Эти показатели усилили ожидания среди участников рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) США скоро предпримет шаги по снижению ключевой процентной ставки, вероятно уже в сентябре.
По мнению ряда экспертов, существует вероятность уменьшения ставки не на стандартные 25 базисных пунктов, а сразу на 50 пунктов на ближайшем заседании.
Аналитики прогнозируют, что до конца текущего года, на трех оставшихся заседаниях, Федеральный резерв может сократить ставку в общей сложности на 100 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25−5,5% годовых.
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