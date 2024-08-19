Средневзвешенная ставка по кредитам наличными установила рекорд

В августе стало известно, что ставки по потребительским кредитам в среднем повысились на 2 процентных пункта после увеличения ключевой ставки, причем фактические проценты по ссудам оказались выше, чем указанные на сайтах банков. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%, тогда как реальные ставки по кредитам составляют от 30% до 35% годовых.