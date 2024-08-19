Средневзвешенная ставка по кредитам наличными установила рекорд

По итогам июля наблюдается значительный рост полной стоимости кредитов (ПСК), которая достигла уровня апреля 2022 года, составив 27,1%. Согласно информации от ОКБ, разрыв между ПСК и средневзвешенной ставкой сокращается. В июле он составил 1,81 процентного пункта.
Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин отметил, что сокращение разницы является ожидаемым результатом отмены моратория на соблюдение ПСК, вступившего в силу с 1 июля. По его словам, адаптация к новым регуляторным условиям продолжится до конца сентября. Руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова объяснила рост средневзвешенной ставки и ПСК тем, что банки меняют свои ожидания относительно продолжительности жесткой денежно-кредитной политики и при этом корректируют тарифы.
В августе стало известно, что ставки по потребительским кредитам в среднем повысились на 2 процентных пункта после увеличения ключевой ставки, причем фактические проценты по ссудам оказались выше, чем указанные на сайтах банков. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%, тогда как реальные ставки по кредитам составляют от 30% до 35% годовых.
Совет директоров Банка России в июле принял решение повысить ключевую ставку до 18%, что стало первым увеличением с декабря 2023 года после периода, когда ставка стабильно держалась на уровне 16% годовых.
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