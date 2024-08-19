Сенатор рассказала, как россияне могут получать по три пенсии

По ее словам, стаж, приобретенный на территории разных стран-членов ЕАЭС, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав. Поэтому Епифанова посоветовала своевременно оформлять трудовые отношения с работодателями. Сенатор сказала, что право на пенсию в связи с работой по определенной специальности, на определенной должности предоставляется за стаж работы, приобретенный на территории России. А аналогичный стаж работы, полученный на территории других государств-членов ЕАЭС, учитывается только на общих основаниях. Епифанова добавила, что нюансов в вопросах назначения пенсии с применением соглашения ЕАЭС очень много, поэтому возникающие вопросы лучше адресовать Социальному фонду РФ и аналогичным госорганам стран-членов союза.