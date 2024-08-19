Российский рынок у годовых минимумов, золото у исторического пика

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит основную склонность к снижению и может направиться в район годовых минимумов ввиду отсутствия веских внутренних сигналов для роста. Цены на нефть стагнируют у локальных максимумов, а рубль в конце прошлой недели стабилизировался, хотя нельзя исключать его более низких значений в ближайшие сессии. Локальным позитивом могут стать цены на золото, которые в ожидании снижения процентных ставок ФРС в сентябре продолжают обновлять годовые максимумы, что позитивно для Полюса, Селигдара и Solidcore.