Российский рынок у годовых минимумов, золото у исторического пика

Котировки золота в понедельник обновили очередной исторический пик, поднявшись до 2549 долл/унц.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 0,3% и 0,5% соответственно. Рублевый индикатор находится недалеко от годового минимума 2803 пункта, потеряв поддержку со стороны более слабого рубля. Долларовый РТС пытается удержать психологически важную отметку 1000 пунктов, но также чувствует себя слабо и выглядит готовым в ближайшие сессии обновить минимум текущего года 979 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов снизился чуть более чем на 0,5%, достигнув 12,06 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в пятницу при этом составили 88,90 ₽ и 97,84 ₽ соответственно (против 88,79 ₽ и 98,32 ₽ днем ранее). Рубль в целом сохраняет краткосрочную слабость, но девальвация начала прошлой недели приостановилась.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит основную склонность к снижению и может направиться в район годовых минимумов ввиду отсутствия веских внутренних сигналов для роста. Цены на нефть стагнируют у локальных максимумов, а рубль в конце прошлой недели стабилизировался, хотя нельзя исключать его более низких значений в ближайшие сессии. Локальным позитивом могут стать цены на золото, которые в ожидании снижения процентных ставок ФРС в сентябре продолжают обновлять годовые максимумы, что позитивно для Полюса, Селигдара и Solidcore.
События дня:
- Мосбиржа вводит ограничения на торги акциями Детского мира перед делистингом 17 октября
- Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом
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