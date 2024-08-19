Россияне бросились покупать подержанные машины

Объем продаж на вторичном рынке стал рекордным за последние 11 месяцев. Благодаря тому, что в июле россияне столь активно покупали подержанные машины, по результатам семи месяцев этот сегмент рынка оказался «в плюсе» по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млн машин, что почти на 1% больше, чем в январе-июле 2023 года.