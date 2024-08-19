Россиян предупредили о «медицинской» схеме мошенников

Как работают аферисты:
— телефонные мошенники начали звонить от имени сотрудников единой медицинской системы и под предлогом изменения данных о пациенте стали уговаривать установить обновление программы. Этим они пытаются украсть деньги потенциальных жертв.
В качестве примера в телеграм-канале Прокуратуры Москвы привели ситуацию с жителем района Свиблово. Ему поступил звонок в мессенджере от неизвестной женщины, которая представилась медицинским работником и сообщила, что в его медицинской карте устаревшая информация. Для корректного обновления данных в ЕМИАС она просила следовать ее инструкциям. Через несколько минут москвичу поступило смс-сообщение, якобы содержащее инструкцию по обновлению. Пенсионер открыл файл, установил на свой телефон приложение, после чего экран телефона потемнел, а звонившая аферистка попросила не трогать его некоторое время, т.к. идет обновление.
Когда «перезагрузка» завершилась, москвич обнаружил, что неизвестные вывели с его карты свыше 1,3 млн рублей.
Телефонные аферисты под предлогом обновления медицинских данных убедили мужчину установить на мобильный телефон приложение, а получив дистанционный доступ к устройству похитили денежные средства, отмечает прокуратура.
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