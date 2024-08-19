Россиян предупредили о «медицинской» схеме мошенников

В качестве примера в телеграм-канале Прокуратуры Москвы привели ситуацию с жителем района Свиблово. Ему поступил звонок в мессенджере от неизвестной женщины, которая представилась медицинским работником и сообщила, что в его медицинской карте устаревшая информация. Для корректного обновления данных в ЕМИАС она просила следовать ее инструкциям. Через несколько минут москвичу поступило смс-сообщение, якобы содержащее инструкцию по обновлению. Пенсионер открыл файл, установил на свой телефон приложение, после чего экран телефона потемнел, а звонившая аферистка попросила не трогать его некоторое время, т.к. идет обновление.