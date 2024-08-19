Россиян научили, как рассчитать отпускные

По словам эксперта, выплата рассчитывается по формуле для определения точки безубыточности — минимального количества выходных дней в отпуске, при котором отпускные не будут меньше заработной платы за аналогичный период.
«Формула выглядит так: количество необходимых выходных = количество рабочих дней в отпуске x стоимость рабочего дня / средний дневной заработок», — поясняет юрист.
Русяев добавил, что формула может помочь выбрать наиболее выгодное для отпуска время. По его словам, выплаты можно увеличить, если поставить отпуск на выходные дни. При этом нерабочие праздничные дни не оплачиваются, однако с их помощью россияне могут продлить отдых.
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