Россиян научили, как рассчитать отпускные

Русяев добавил, что формула может помочь выбрать наиболее выгодное для отпуска время. По его словам, выплаты можно увеличить, если поставить отпуск на выходные дни. При этом нерабочие праздничные дни не оплачиваются, однако с их помощью россияне могут продлить отдых.