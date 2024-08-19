Reuters: британский бизнесмен пропал без вести при кораблекрушении в Италии

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Британский технологический предприниматель Майкл Линч пропал без вести в результате кораблекрушения парусного суда у берегов Сицилии в Италии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к поисково-спасательной операции.
Линч — один из основателей технологической компании Autonomy, которая была приобретена в 2011 году американским гигантом Hewlett-Packard за $11,7 млрд. Он также участвовал в создании компании Invoke Capital и компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace. В 2006 году Линч был награжден Орденом Британской империи за вклад в развитие бизнеса.
Как уточняет газета The Daily Telegraph, жена бизнесмена Энджела Бакарес, которая также находилась на яхте, была спасена.
По данным итальянского агентства ANSA, парусное судно Bayesian длиной 56 м, на борту которого находились 22 человека, затонуло утром 19 августа недалеко от города Палермо. Яхта шла под флагом Великобритании, пассажиры были в основном из Соединенного Королевства, а также из Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ирландии и с двойным гражданством Великобритании и Франции.
Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, среди них — годовалый ребенок, которого доставили в детскую больницу Палермо. На месте крушения водолазы нашли тело одного из пассажиров. Шестеро, в том числе четыре британца, все еще числятся пропавшими без вести. Затонувшее судно находится на глубине 49 метров на расстоянии около 800 м от берега.
Агентство указывает, что на прибрежный район острова, близ которого затонула лодка, ранее обрушился ураган.