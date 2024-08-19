Reuters: британский бизнесмен пропал без вести при кораблекрушении в Италии

Линч — один из основателей технологической компании Autonomy, которая была приобретена в 2011 году американским гигантом Hewlett-Packard за $11,7 млрд. Он также участвовал в создании компании Invoke Capital и компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace. В 2006 году Линч был награжден Орденом Британской империи за вклад в развитие бизнеса.