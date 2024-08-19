Решетников заявил о важности увеличения грузоперевозок по коридору «Север — Юг»

«Нарастает торговля и с арабскими странами, и африканскими. Конечно, коридор “Север — Юг” — это выход и на Юго-Восточную Азию, и в этот регион. Поэтому мы крайне заинтересованы в увеличении оборотов», — сказал он.
Решетников отметил, что коридор «Север — Юг» представляет собой три направления. На восточном, которое проходит по линии Казахстан — Туркменистан, фактически уже налажено железнодорожное сообщение и идут грузы, также действует Транскаспийская ветвь, напомнил министр.
При этом глава Минэка указал на особую важность западного маршрута, который должен связать Азербайджан и Иран, в том числе после окончания строительства железнодорожного участка Решт — Астара, который иранская сторона построит по кредиту. Тем самым все три ветки МТК будет связаны воедино, объяснил Решетников.
По его словам, реализация трех альтернативных коридоров даст мощную и надежную возможность для развития грузоперевозок за счет создания конкуренции, ведущей к быстроте и снижению себестоимости.
В то же время развитие железных дорог является непростым и долгосрочным проектом, и в этом случае не стоит ожидать быстрых результатов, добавил Решетников. При этом он отметил быструю проработку данного проекта азербайджанской стороной.
В частности, на промежуточном этапе реконструкции сети азербайджанских железных дорог возможна временная перевозка части товаров грузовиками, отметил министр. По его оценке, поскольку в Иране очень развито автомобильное сообщение из-за дешевого бензина, эти перевозки могут стать вполне конкурентоспобными.
Ранее в этот день начались переговоры президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева в узком составе в резиденции «Загульба». Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом накануне, 18 августа. Он провел неформальную встречу с Алиевым и его супругой Мехрибан в загородной резиденции президента Азербайджана.
До этого, 17 августа, посол Ирана в РФ Казем Джалали указал на потенциал восточной ветви коридора «Север — Юг», которая проходит через РФ Казахстан, Туркменистан и Иран. Он уточнил, что этот показатель достигает 15 млн т ежегодно. По словам Джалали, в 2023-м объем перевозок составил 650 тыс. т. Планируется, что в текущем году грузооборот на этом направлении возрастет до 2 млн т.