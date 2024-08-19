Решетников заявил о важности увеличения грузоперевозок по коридору «Север — Юг»

До этого, 17 августа, посол Ирана в РФ Казем Джалали указал на потенциал восточной ветви коридора «Север — Юг», которая проходит через РФ Казахстан, Туркменистан и Иран. Он уточнил, что этот показатель достигает 15 млн т ежегодно. По словам Джалали, в 2023-м объем перевозок составил 650 тыс. т. Планируется, что в текущем году грузооборот на этом направлении возрастет до 2 млн т.