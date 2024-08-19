Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При реализации нацпроектов в 2024 году похитили более 3 млрд рублей

За первое полугодие 2024 года прокуроры России выявили 58 тыс. нарушений при выполнении программ национальных проектов. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по материалам ведомства возбуждены уголовные дела о хищениях более чем на 3 млрд руб. в рамках реализации нацпроектов. Было возбуждено 500 уголовных дел.

Источник: РИА "Новости"

«В Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 млрд руб.», — сказано в публикации на сайте Генпрокуратуры.

Среди проектов, по которым виновные были привлечены к административной ответственности за нарушения сроков исполнения работ: «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология». Ведомство указывает, что общая сумма штрафов превысила 300 млн руб.

Какой будет структура новых социальных нацпроектов — в материале «Ъ» «Нацпроектам прописали разделы».