При реализации нацпроектов в 2024 году похитили более 3 млрд рублей

За первое полугодие 2024 года прокуроры России выявили 58 тыс. нарушений при выполнении программ национальных проектов. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по материалам ведомства возбуждены уголовные дела о хищениях более чем на 3 млрд руб. в рамках реализации нацпроектов. Было возбуждено 500 уголовных дел.