Патрушев: строительство ледоколов для СМП требует больших затрат

МУРМАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Строительство атомных ледоколов для обеспечения проводки судов по Северному морскому пути требует значительных затрат, поэтому необходим точный прогноз объемов перевозимых грузов, заявил помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
«Президентом Российской Федерации поставлена задача значительно увеличить объем перевозок по Северному морскому пути. Особая роль в решении этой задачи принадлежит атомному ледокольному флоту», — сказал Патрушев на совещании на базе атомного ледокольного флота в Мурманской области.
Сейчас атомный ледокольный флот активно развивается, четыре новых атомохода предстоит построить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и один сверхмощный — на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке, напомнил Патрушев. «Строительство ледоколов требует значительных финансовых ресурсов. В связи с этим необходим точный прогноз объемов грузов, для транспортировки которых требуются услуги ледоколов», — подчеркнул помощник главы государства.
Патрушев также посетил первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь». Ему рассказали об особенностях работы экипажа «Сибири» и о преимуществах, которые атомоходы этого проекта дают для освоения Севморпути.
Перед совещанием помощник главы государства ознакомился с работой судостроительных предприятий Мурманской области.
Об атомном ледокольном флоте РФ
Грузопоток по Севморпути с 2012 года вырос почти в 10 раз (до 36,254 млн тонн по итогам 2024 года против 3,87 млн тонн в 2012-м). В 2024 году был побит и рекорд транзитных перевозок в акватории СМП — более 2,1 млн тонн грузов. На сегодняшний день в состав российского атомного ледокольного флота входят семь атомоходов: «50 лет Победы», «Вайгач», «Ямал», «Таймыр», головной универсальный атомный ледокол «Арктика» (проект 22220), серийные универсальные атомные ледоколы того же проекта «Сибирь» и «Урал», а также единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть».
Для обеспечения безопасного судоходства по Севморпути организуется ледокольная проводка. Россия — единственная страна в мире, располагающая атомным ледокольным флотом. Оператор флота — предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот».
Преимущества атомных ледоколов заключаются в их мощности (могут преодолевать лед толщиной несколько метров), автономности — ледоколы на атомном ходу могут работать без перезарядки ядерным топливом до семи лет (атомоходы проекта 22220), экологичность — атомные ледоколы не оставляют углеродный след.
Атомоходы проекта 22220 на данный момент являются самыми мощными в мире. Их двухосадочная конструкция позволяет использовать эти ледоколы как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы (в этом и заключается универсальность таких атомоходов). При строительстве ледоколов проекта 22220 использованы инновационные решения, реализованные в России в XXI веке, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками.
На «Балтийском заводе» строятся серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Якутия» (спущен на воду в 2022 году), «Чукотка», «Ленинград», подписан контракт на строительство атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». На дальневосточном заводе «Звезда» строится сверхмощный головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер».
Кроме того, в 2023 году «Атомфлот» и «Балтийский завод» подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания атомных ледоколов нового поколения. Оно предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке топливом ядерных реакторов действующих атомных ледоколов, а также плавучих энергоблоков.