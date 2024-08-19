Патрушев: строительство ледоколов для СМП требует больших затрат

Грузопоток по Севморпути с 2012 года вырос почти в 10 раз (до 36,254 млн тонн по итогам 2024 года против 3,87 млн тонн в 2012-м). В 2024 году был побит и рекорд транзитных перевозок в акватории СМП — более 2,1 млн тонн грузов. На сегодняшний день в состав российского атомного ледокольного флота входят семь атомоходов: «50 лет Победы», «Вайгач», «Ямал», «Таймыр», головной универсальный атомный ледокол «Арктика» (проект 22220), серийные универсальные атомные ледоколы того же проекта «Сибирь» и «Урал», а также единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть».