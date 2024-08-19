Охлаждение экономики сопровождается ростом инфляционных ожиданий

Снижение сводного индекса сформировано сокращением как текущих оценок, так и ожиданий выпуска и спроса. Дмитрий Полевой из «Астра УА» отмечает, что индекс фактического выпуска (1,32) остается ниже индекса фактического спроса (1,63). При этом в относительных величинах спрос тормозит сильнее, и в отношении ожиданий выпуска у бизнеса позитива все же больше, чем в отношении быстрее снижающегося спроса. «Текущие оценки компаний по производству снизились второй месяц подряд, но расширение деловой активности ограничивают неспросовые факторы — дефицит кадров, а также сложности с расчетами и платежам», — замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В отраслевом разрезе наибольший спад деловой активности отмечен в строительстве, услугах, розничной торговле и производстве инвестиционных товаров (секторах, быстро ощутивших на себе ужесточение льготной ипотеки и рост ставок). Рост показателя фиксируется в добыче, производстве потребительских товаров, торговле автомобилями и оптовой торговле.