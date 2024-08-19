Охлаждение экономики сопровождается ростом инфляционных ожиданий

Новый доклад Банка России, представивший результаты опросов компаний основных секторов российской экономики, зафиксировал заметное снижение высчитываемого регулятором сводного индикатора бизнес-климата (ИБК) — определенный по итогам опроса
Снижение сводного индекса сформировано сокращением как текущих оценок, так и ожиданий выпуска и спроса. Дмитрий Полевой из «Астра УА» отмечает, что индекс фактического выпуска (1,32) остается ниже индекса фактического спроса (1,63). При этом в относительных величинах спрос тормозит сильнее, и в отношении ожиданий выпуска у бизнеса позитива все же больше, чем в отношении быстрее снижающегося спроса. «Текущие оценки компаний по производству снизились второй месяц подряд, но расширение деловой активности ограничивают неспросовые факторы — дефицит кадров, а также сложности с расчетами и платежам», — замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В отраслевом разрезе наибольший спад деловой активности отмечен в строительстве, услугах, розничной торговле и производстве инвестиционных товаров (секторах, быстро ощутивших на себе ужесточение льготной ипотеки и рост ставок). Рост показателя фиксируется в добыче, производстве потребительских товаров, торговле автомобилями и оптовой торговле.
Торможение деловой активности происходит на фоне заметного роста ценовых ожиданий респондентов уже третий месяц подряд и до уровней, максимальных с декабря 2023 года. Рост фиксируется как по всей экономике, так и в розничной торговле, наиболее релевантной для динамики потребительских цен отрасли, в которой, как ожидают респонденты ЦБ, в ближайшие три месяца отпускные цены будут в среднем расти на 11,6% в годовом выражении.
Регулятор сообщает, что в июле издержки предприятий в целом по экономике выросли максимально за последние пять месяцев из-за повышения расходов на оплату труда, закупочных цен на сырье, роста транспортных и коммунальных трат.
Дмитрий Полевой считает, что данные об инфляционных ожиданиях компаний следует очистить от влияния двух секторов, энергетики и ЖКХ, июльская индексация тарифов в которых дала резкий рост показателей в мае—июле и нормализацию — в августе. «С такой поправкой, по нашим оценкам, индекс инфляционных ожиданий вырос чуть сильнее, чем общий показатель, хотя ожидаемый рост цен с июля не изменился — около 5,1%», — отмечает эксперт.
Примечательно, что с точки зрения инфляционных показателей наибольший негатив ЦБ зафиксирован в обрабатывающем секторе и торговле. Ситуация в обоих секторах после опросов регулятора, судя по всему, ухудшилась. «Ъ» уже сообщал, что высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье привели к очередному витку пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ритейлеров (см. «Ъ» от 15 августа).
По результатам же опросов промышленников (данные на 15 августа) Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН зафиксировано самое заметное снижение оптимизма предприятий с марта 2022 года — индекс промышленного оптимизма потерял сразу девять пунктов. Оценки текущей ситуации хотя и остались положительными, но стали самыми низкими с сентября 2022 года. «Производственный оптимизм может сойти на нет, если фактическое сокращение выпуска, которое опросы зарегистрировали в текущем августе, сохранится и в следующие месяцы», — фиксируют в ИНП РАН.
Отметим, что в происходящем можно увидеть первые риски стагфляции, когда инфляция продолжает расти на фоне снижения деловой активности. Есть, впрочем, одна особенность, обычно сопровождающая такие процессы, — безработица в России вряд ли проявится на фоне дефицита рабочей силы. Но это может лишь усложнить задачу сдерживания роста потребительских цен.