Нефтепереработка рекордно растет перед началом ремонтов НПЗ

Российские НПЗ за первую половину августа увеличили суточную переработку нефти на 2% относительно показателей за июль, до около 760 тыс. тонн, рассказывают источники «Ъ». Если такие темпы роста переработки сохранятся, этот показатель станет рекордным за текущий год. В частности, рост переработки связан с возобновлением производства после ремонтов на заводах «Газпрома» — Сургутском ЗСК и Астраханском ГПЗ.
Наращивание переработки в августе — следствие выхода с профилактических ремонтов ряда НПЗ, в частности Астраханского и Сургутского заводов «Газпрома», подтверждает руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. Он отмечает и улучшение ситуации на железной дороге, связанной со своевременной подачей цистерн, что могло также положительно сказаться на загрузке. В ОАО РЖД сообщали о сокращении отставания в погрузке нефтяных грузов за счет роста объема отправок в июле на 0,6% год к году. За семь месяцев погружено 121,5 млн тонн нефтепродуктов, что на 0,9% ниже прошлогоднего уровня, по данным монополии.
Российские нефтекомпании традиционно увеличивают нефтепереработку в августе в условиях сезонного роста потребления топлива. По данным «Ъ», по итогам августа 2023 года переработка российских НПЗ была на уровне 758,4 тыс. тонн в сутки.
Прежде в этом году наращивать переработку нефтяникам препятствовали внеплановые ремонты оборудования на НПЗ, вызванные авариями на установках и последствиями атак украинских беспилотников. Для насыщения рынка топливом с марта правительство ввело запрет на экспорт бензина на полгода, но сделало исключение, разрешив вывоз бензина с 20 мая до 31 июля. В августе действие экспортного эмбарго возобновилось: 14 августа запрет был продлен до конца 2024 года. Хотя, согласно предложению Минэнерго, фактически эмбарго может быть применено только до конца октября.
«Для того чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь—октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», — рассказывал в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
По словам одного из собеседников «Ъ», в условиях запрета на экспорт бензина отгрузки на российский внутренний рынок как минимум сохраняются на уровне июля. Нефтекомпании одновременно накапливают запасы на сентябрь — период плановых ремонтов на НПЗ.
Стоимость Аи-95 и Аи-92 на бирже СПбМТСБ снизилась 16 августа на 0,2% и 0,7%, до 72 тыс. и 56,4 тыс. руб. за тонну, соответственно. Биржевые котировки Аи-95 непрерывно росли с июня, но с августа рост практически прекратился, чему способствовало увеличение продаж топлива нефтекомпаниями. Кроме того, как сообщал «Ъ», на прошлой неделе к поставкам бензина Аи-95 и Аи-100 в РФ вернулись и белорусские НПЗ (см. «Ъ» от 15 августа).
При высоких оптовых ценах на Аи-95 рентабельность продаж этой марки на независимых АЗС находится на околонулевых значениях с учетом того, что нефтекомпании сдерживают цены на заправках. По мнению Минэнерго, рост цен на топливо на АЗС будет на уровне, близком к накопленной инфляции. По данным Росстата, цены на бензин с начала года выросли на 6%, до 57,67 ₽ за литр в среднем, к 12 августа при инфляции в 5,1%.