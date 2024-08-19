Нефтепереработка рекордно растет перед началом ремонтов НПЗ

При высоких оптовых ценах на Аи-95 рентабельность продаж этой марки на независимых АЗС находится на околонулевых значениях с учетом того, что нефтекомпании сдерживают цены на заправках. По мнению Минэнерго, рост цен на топливо на АЗС будет на уровне, близком к накопленной инфляции. По данным Росстата, цены на бензин с начала года выросли на 6%, до 57,67 ₽ за литр в среднем, к 12 августа при инфляции в 5,1%.