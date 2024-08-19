Нацвалюты и многополярный мир: о чем говорил Силуанов с главой Минфина Китая

Антон Силуанов и Лань Фоань провели Десятый Российско-Китайский финансовый диалог в Москве.
Как отметил российский министр, стороны планируют обсудить укрепление сотрудничества на финансовых рынках двух государств, обменяться предложениями в области налогово-бюджетной политики и координации взаимодействия многосторонних форматов.
Кроме того, подчеркнул Силуанов, товарооборот России и Китая обновит высокую планку 2023 года.
«В прошлом году была достигнута рекордная отметка в двусторонней торговле. По итогам семи месяцев есть все предпосылки к тому, что в этом году мы обновим эту высокую планку товарооборота», — сказал он.
Силуанов также напомнил, что свыше 90% расчетов между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях.
Помимо этого, глава российского финансового ведомства высказался о роли отношений Москвы и Пекина в формировании нового мирового порядка.
«Взаимодействие между нашими странами стало одним из стабилизирующих факторов в период формирования полицентричного мироустройства», — сказал Силуанов.
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