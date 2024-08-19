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Нацвалюты и многополярный мир: о чем говорил Силуанов с главой Минфина Китая

Объем торговли России и Китая по итогам 2024 года готовится поставить новый рекорд, а доля нацвалют в расчетах двух стран приближается к 100%.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Антон Силуанов и Лань Фоань провели Десятый Российско-Китайский финансовый диалог в Москве.

Как отметил российский министр, стороны планируют обсудить укрепление сотрудничества на финансовых рынках двух государств, обменяться предложениями в области налогово-бюджетной политики и координации взаимодействия многосторонних форматов.

Кроме того, подчеркнул Силуанов, товарооборот России и Китая обновит высокую планку 2023 года.

«В прошлом году была достигнута рекордная отметка в двусторонней торговле. По итогам семи месяцев есть все предпосылки к тому, что в этом году мы обновим эту высокую планку товарооборота», — сказал он.

Объем торговли между Россией и Китаем по итогам 2023 года составил рекордные $240,11 млрд. Показатель по итогам января-июля текущего года достиг $136,67 млрд.

Силуанов также напомнил, что свыше 90% расчетов между Россией и Китаем проходит в рублях и юанях.

Помимо этого, глава российского финансового ведомства высказался о роли отношений Москвы и Пекина в формировании нового мирового порядка.

«Взаимодействие между нашими странами стало одним из стабилизирующих факторов в период формирования полицентричного мироустройства», — сказал Силуанов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».