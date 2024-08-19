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Маркировка автомобильных жидкостей в России стартует в марте 2025 года

Министерство промышленности и торговли России предложило ввести обязательную маркировку отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей с марта 2025 года. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, процесс регистрации участников оборота данных продуктов в информационной системе маркировки стартует 1 марта 2025 года. Обязательная маркировка и представление данных о вводе в оборот продукции становится необходимостью с 1 сентября 2025 года.

Пресс-служба Минпромторга напомнила, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории России пройдет добровольный эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В его рамках производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли получат возможность протестировать технологии маркировки и работу с информационной системой.

Систему маркировки товаров средствами идентификации — запустили в России в 2016 году. Пилотным проектом стала маркировка товаров из натурального меха. Минпромторг РФ стал координатором маркировки в 2018 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».