Маркировка автомобильных жидкостей в России стартует в марте 2025 года

Пресс-служба Минпромторга напомнила, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории России пройдет добровольный эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В его рамках производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли получат возможность протестировать технологии маркировки и работу с информационной системой.