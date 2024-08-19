Маркировка автомобильных жидкостей в России стартует в марте 2025 года

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, процесс регистрации участников оборота данных продуктов в информационной системе маркировки стартует 1 марта 2025 года. Обязательная маркировка и представление данных о вводе в оборот продукции становится необходимостью с 1 сентября 2025 года.
Пресс-служба Минпромторга напомнила, что с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории России пройдет добровольный эксперимент по маркировке смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. В его рамках производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли получат возможность протестировать технологии маркировки и работу с информационной системой.
Систему маркировки товаров средствами идентификации — запустили в России в 2016 году. Пилотным проектом стала маркировка товаров из натурального меха. Минпромторг РФ стал координатором маркировки в 2018 году.
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