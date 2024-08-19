Каким будет курс рубля 20 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал торговую неделю нисходящей коррекцией, достигнув на пике спада 2778 п. Среди ее вероятных причин — снижение цен на нефть на фоне сигналов деэскалации на Ближнем востоке и по-прежнему напряженная ситуация на геополитическом контуре РФ. Также могли сказаться опасения ужесточения ДКП — последние данные по недельной инфляции показали, что цены вернулись к росту, это повышает вероятность того, что ЦБ на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку.
На внешнем контуре умеренно позитивные настроения. На неделе инвесторы оценят протоколы последнего заседания ФРС, а затем — выступление главы регулятора Джерома Пауэлла в ходе ежегодной конференции центробанков в Джексон-Хоул.
Завтра Народный банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке, станет известен июльский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны. На российском рынке ТКС и Европлан опубликуют финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 г.
Ни обороты торгов, ни характер движения индекса не указывают на развитие сценария распродаж. Более вероятно боковое движение в ожидании позитивных драйверов. Ближняя поддержка снизу расположена у 2750 п. Во вторник индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 2775−2875 п.
Рубль сегодня нес умеренные потери к основным валютам. Официальные курсы ЦБ на завтра повышены до 12,12 рублей за юань и 89,54 за доллар. Ослабление рубля может быть связано с восстановлением импорта и, соответственно, спроса на валюту, трансляцией в курс более низких июльских цен на нефть, а также напряженным геополитическим фоном. Сдерживаться девальвационное движение может приближением налогового периода, а более фундаментально — высокой ключевой ставкой. Завтра ждем консолидации юаня в зоне 12−12,2 рублей, доллар может дотянуться до 90.