Каким будет курс рубля 20 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня нес умеренные потери к основным валютам. Официальные курсы ЦБ на завтра повышены до 12,12 рублей за юань и 89,54 за доллар. Ослабление рубля может быть связано с восстановлением импорта и, соответственно, спроса на валюту, трансляцией в курс более низких июльских цен на нефть, а также напряженным геополитическим фоном. Сдерживаться девальвационное движение может приближением налогового периода, а более фундаментально — высокой ключевой ставкой. Завтра ждем консолидации юаня в зоне 12−12,2 рублей, доллар может дотянуться до 90.