Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Китая в январе—июле сократился на 29,6%, до $75,3 млрд, следует из данных министерства торговли этой страны. Среди причин: более сдержанный, чем ожидалось ранее, рост экономики Китая и вызывающее опасения инвесторов усиление его торговых противоречий с Европой и США. Сейчас власти КНР обещают расширение поддержки инвестактивности. Речь, в частности, идет о сокращении списка отраслей, недоступных для иностранного капитала — ограничения могут быть сняты в том числе в производственном секторе. Фактически эти планы выглядят ответом европейским властям, которые все активнее призывают свой бизнес диверсифицировать инвестиции и не допускать их концентрации в одной стране — имея в виду именно Китай.